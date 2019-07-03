Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.07.2019, 15:21

ГПУ: Мы направляли в ЦИК письмо о пребывании Клюева в РФ

ГПУ: Мы направляли в ЦИК письмо о пребывании Клюева в РФ - Фото
Андрей Клюев (фото - LIGA.net)

Ранее глава Кассационного админсуда заявил, что, согласно предоставленной суду справке ГПУ, Клюев с 2015 года не покидал территорию Украины

В Генпрокуратуре утверждают, что 21 июня направили в ЦИК письмо "о пребывании Андрея Клюева за пределами территории Украины". Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"21 июня 2019 Генпрокуратурой в ЦИК направлено письмо о пребывании А. Клюева за пределами территории Украины", - сказано в сообщении.

В письме говорится, что Клюев является фигурантом дела о препятствовании мирным собраниям во время Майдана.

"Также в письме указано, что в материалах уголовных производств имеются фактические данные о пребывании А. Клюева в Российской Федерации", - сообщают в ГПУ.

Ранее глава Кассационного админсуда Верховного суда Михаил Смокович заявил, что, в справке ГПУ, которую ЦИК предоставил суду, указано, что 1 января 2015-го Клюев "выбыл с территории Украины, а через 10 дней он прибыл назад".

Адвокат Клюева в суде доказывал, что тот проживает в Донецке.

Отправить:
Распечатать:
Теги: гпу, выборы, Андрей Клюев, цик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 