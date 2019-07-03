ГПУ: Мы направляли в ЦИК письмо о пребывании Клюева в РФ

Андрей Клюев (фото - LIGA.net)

В Генпрокуратуре утверждают, что 21 июня направили в ЦИК письмо "о пребывании Андрея Клюева за пределами территории Украины". Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"21 июня 2019 Генпрокуратурой в ЦИК направлено письмо о пребывании А. Клюева за пределами территории Украины", - сказано в сообщении.

В письме говорится, что Клюев является фигурантом дела о препятствовании мирным собраниям во время Майдана.

"Также в письме указано, что в материалах уголовных производств имеются фактические данные о пребывании А. Клюева в Российской Федерации", - сообщают в ГПУ.

Ранее глава Кассационного админсуда Верховного суда Михаил Смокович заявил, что, в справке ГПУ, которую ЦИК предоставил суду, указано, что 1 января 2015-го Клюев "выбыл с территории Украины, а через 10 дней он прибыл назад".

Адвокат Клюева в суде доказывал, что тот проживает в Донецке.