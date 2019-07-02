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02.07.2019, 23:52

"Это и есть реванш!": Парубий о регистрации Клюева и Шария

"Это и есть реванш!": Парубий о регистрации Клюева и Шария - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Председатель парламента обратился в ГПУ, СБУ и ГПСУ с требованием предоставить сведения о месте пребывания этих людей

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что считает неприемлемой регистрацию Анатолия Шария и Андрея Клюева кандидатами в депутаты. Об этом спикер парламента сообщил в Facebook.

"Это и есть реванш! Это - грубое нарушение закона и справедливости. Ведь очевиден тот факт, что они последние пять лет не находились в Украине", - написал он.

Парубий заявил, что как председатель Верховной Рады безотлагательно обращается с запросом в Генпрокуратуру, СБУ и Госпогранслужбу с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании этих лиц на территории Украины, чтобы получить фактические доказательства. Это даст основания для ЦИК отменить решение об их регистрации.

"Закон должен действовать! Шарий и Клюев должны быть сняты с регистрации", - резюмировал спикер парламента.

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Ранее сегодня ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом в нардепы на досрочные выборы. Такое же решение приняли по Шарию.  В комиссии сослались на решение Верховного суда. В суде заявили, что не обязывали ЦИК регистрировать Шария.

Сегодня в Киеве на Майдане Независимости состоялась акция протеста против ругистрации кандидатами в депутаты Шария и Клюева и пророссийского реванша в целом. Протестующие дали ЦИК и Верховному суду два дня.

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Теги: верховная рада, андрей парубий, выборы, Андрей Клюев, реванш
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