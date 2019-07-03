Верховный суд просит ЦИК "убедить" его насчет Шария

Михаил Смокович (фото - LIGA.net)

Глава Кассационного админсуда Верховного суда Михаил Смокович пояснил, почему было принято решение дать зеленый свет на регистрацию одиозного видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты. Об этом он рассказал на брифинге в Киеве.

Отвечая на вопрос, предоставил ли Центризбирком в суд документы о том, что Шарий не проживал на территории Украины в течение последних пяти лет, и потому не имеет права избираться, чиновник ответил - действительно, была выписка из интернета со словами самого блогера о том, что он с семьей проживает за границей больше семи лет.

"Суд только сказал, что это доказательство не является надлежащим... не отвечал требованиям статьи 94 Кодекса административного судопроизводства", - отметил Смокович.

Он подчеркнул, что такое доказательство "должно быть надлежащим образом заверено", а нынешнее "суд принять во внимание не может". "И суд попросил, чтобы ЦИК подобрал другие доказательства, чтобы убедить суд", - резюмировал Смокович.

По его словам, ЦИК не предоставлял суду информацию о том, что Шарий просил политическое убежище в ЕС.

2 июля ЦИК зарегистрировала Шария кандидатом в нардепы на досрочные выборы 21 июля, сославшись на решение Верховного суда. В суде парировали, что не обязывали ЦИК регистрировать Шария. В этот же день на Майдане Независимости состоялась акция протеста против этих кандидатов и пророссийского реванша в целом. Протестующие дали ЦИК и Верховному суду два дня.

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