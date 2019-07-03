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03.07.2019, 13:20

Верховный суд просит ЦИК "убедить" его насчет Шария

Верховный суд просит ЦИК "убедить" его насчет Шария - Фото
Михаил Смокович (фото - LIGA.net)

Видеоблогер обратился в суд, который установил, что доказательств, которые подтверждали бы его ненахождение на территории Украины, "недостаточно"

Глава Кассационного админсуда Верховного суда Михаил Смокович пояснил, почему было принято решение дать зеленый свет на регистрацию одиозного видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты. Об этом он рассказал на брифинге в Киеве.

Отвечая на вопрос, предоставил ли Центризбирком в суд документы о том, что Шарий не проживал на территории Украины в течение последних пяти лет, и потому не имеет права избираться, чиновник ответил - действительно, была выписка из интернета со словами самого блогера о том, что он с семьей проживает за границей больше семи лет.

"Суд только сказал, что это доказательство не является надлежащим... не отвечал требованиям статьи 94 Кодекса административного судопроизводства", - отметил Смокович.

Он подчеркнул, что такое доказательство "должно быть надлежащим образом заверено", а нынешнее "суд принять во внимание не может". "И суд попросил, чтобы ЦИК подобрал другие доказательства, чтобы убедить суд", - резюмировал Смокович.

По его словам, ЦИК не предоставлял суду информацию о том, что Шарий просил политическое убежище в ЕС.

2 июля ЦИК зарегистрировала Шария кандидатом в нардепы на досрочные выборы 21 июля, сославшись на решение Верховного суда. В суде парировали, что не обязывали ЦИК регистрировать Шария. В этот же день на Майдане Независимости состоялась акция протеста против этих кандидатов и пророссийского реванша в целом. Протестующие дали ЦИК и Верховному суду два дня.

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Теги: выборы, Андрей Клюев, верховный суд, Анатолий Шарий, Михаил Смокович
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