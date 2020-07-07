Слідство.Інфо нашло у блогера Шария виллу в Испании: фото

По данным журналистов, Шарий и его жена занимаются только блогерством и "дистанционной политической деятельностью"

Проект Слідство.Інфо сообщил, что блогер и лидер партии своего имени Анатолий Шарий владеет виллой на берегу моря в Испании, которая, по оценкам авторов расследования, может стоить около миллиона евро.

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Проект опубликовал документ испанского имущественного реестра, который, как утверждают журналисты, свидетельствует о том, что в августе прошлого года Шарий стал владельцем дома площадью 230 кв м на берегу моря в городе Рода-де-Бара в Каталонии.

Из испанского документа, отмечает Слідство.Інфо, непонятно, как Шарий стал владельцем виллы: купил или получил на каких-то других условиях. Также не указана цена объекта. Однако, по оценкам авторов расследования, вилла может стоить около миллиона евро.

По словам журналистов, к финансированию Партии Шария "много вопросов".

Во время прошлогодней парламентской кампании, в которой участвовала партия, набрав 2,2% голосов, ни Шарий, ни его жена, которая является формальным руководителем партии, декларации решили не подавать. В официальных источниках, отмечают авторы расследования, информации относительно их состояния нет. По данным журналистов, пара занимается только блогерством и "дистанционной политической деятельностью".

Проект обратился за комментарием к Шарию, однако на момент выхода материала ответа не получил, сообщили в Слідство.Інфо.

17 июня в Киеве прошла акция сторонников Партии Шария против, как сказал блогер, "бездействия полиции" касательно действий "радикалов", в частности, во время акции у суда по делу общественного активиста Сергея Стерненко.

На этот призыв негативно отреагировали в партии Нацкорпус. Во время акции, а после нее и в столичном метро, произошли столкновения . Сообщалось о более 10 задержанных.

Согласно опросу группы Рейтинг, который проводился с 24 по 28 июня, среди тех, кто определился с выбором, Партия Шария набирает 3,7% на выборах в Раду.

Вадим Ребрина

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