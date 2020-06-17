В метро Киева произошла драка с участием предполагаемых сторонников Шария: видео

На станции метро Театральная в Киеве группа людей напала на двух мужчин, с которыми у них возникла перепалка. Задержаны два человека, передает пресс-служба столичной полиции Киева.

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Предположительно, нападавшими были участники акции блогера Анатолия Шария. На ролике с места событий, опубликованном в Facebook главой общественной организации "Світанок" Вадимом Поздняковым, видно, что среди толпы нападавших есть люди в футболках с символикой блогера. Также во время драки использовались флагштоки, схожие с теми, с которыми стояли в центре Киева сторонники Шария.

В полиции отказались комментировать журналисту LIGA.net, действительно ли в драке участвовали активисты Шария.

Позже Поздняков опубликовал еще одно видео, на котором нападают уже на людей в футболках с символикой Шария. LIGA.net неизвестно, когда и при каких обстоятельствах было снято это видео. Однако очевидно, что нападавшие на втором видео и жертвы на первом – разные люди.

Вчера блогер Анатолий Шарий, который находится не в Украине, призвал своих сторонников выйти на протест под ОП против, по его мнению, "бездействия полиции" на действия "радикалов", в частности, во время акции у суда по делу общественного активиста Сергея Стерненко . При этом он призвал брать с собой "все, что может пригодиться для самозащиты, разрешенное законодательством ".

На этот приз ыв негативно отреагировали в партии Нацкорпус.

Сегодня в центре Киева проходили две параллельные акции : сторонников блогера Шария и их противников. Сторонники Шария после акции у Офиса президента пошли под здание Министерства внутренних дел, которое находится на улице Богомольца. Затем обе стороны собрались у дома президента Владимира Зеленского , их разделяют правоохранители.

Во время акции произошли столкновения , 15 человек задержаны, против одного из них открыли уголовное дело. Также начато служебное расследование о применении силы полицейским при задержании.

Представители Нацкорпуса под стенами Печерского отделения полиции требовал , чтобы отпустили 12 задержанных. По данным организации, к 17:00 этих 12 человек отпустили.

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Видео - Pozdniakov Vadym/Facebook