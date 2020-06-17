В метро Киева произошла драка с участием предполагаемых сторонников Шария: видео

На станции метро Театральная в Киеве группа людей напала на двух мужчин, с которыми у них возникла перепалка. Задержаны два человека, передает пресс-служба столичной полиции Киева.
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Предположительно, нападавшими были участники акции блогера Анатолия Шария. На ролике с места событий, опубликованном в Facebook главой общественной организации "Світанок" Вадимом Поздняковым, видно, что среди толпы нападавших есть люди в футболках с символикой блогера. Также во время драки использовались флагштоки, схожие с теми, с которыми стояли в центре Киева сторонники Шария.
В полиции отказались комментировать журналисту LIGA.net, действительно ли в драке участвовали активисты Шария.
Позже Поздняков опубликовал еще одно видео, на котором нападают уже на людей в футболках с символикой Шария. LIGA.net неизвестно, когда и при каких обстоятельствах было снято это видео. Однако очевидно, что нападавшие на втором видео и жертвы на первом – разные люди.
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Видео - Pozdniakov Vadym/Facebook