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Акции в Киеве. На Банковую стянули Нацгвардию, полицию и взрывотехников

Акции в Киеве. На Банковую стянули Нацгвардию, полицию и взрывотехников - Фото
Акция на Банковой (скриншот видео телеканала НАШ)
17.06.2020, 09:59

В полиции говорят, что на разных акциях на Банковой будут люди с разными политическими взглядами – и "возможна заранее спланированная агрессия"

В центр Киева стягивают Нацгвардию, полицию, взрывотехников, кинологов и полицию из-за проведения нескольких акций у зданий органов центральной власти. Об этом сообщают пресс-службы правоохранителей.

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Сообщается, что на акции у Офиса президента соберутся люди с разными политическими взглядами. Правоохранители не исключают, что возможны заранее спланированные агрессивные действия.

В Нацполиции призывают участников выражать свою позицию мирно и не нарушать законодательство. Также они просят быть осторожными СМИ, которые будут работать на месте событий, и обращаться к полиции в случае опасности.

  • Вчера блогер Анатолий Шарий, который находится не в Украине, призвал своих сторонников выйти на протест под ОП против, по его мнению, "бездействия полиции" на действия "радикалов", в частности, во время акции у суда по делу общественного активиста Сергея Стерненко. При этом он призвал брать с собой "все, что может пригодиться для самозащиты, разрешенное законодательством ".

  • На этот призыв негативно отреагировали в организации Нацкорпус. Судя по кадрам на трансляциях с акции, на Банковой собрались люди с их символикой.

Смотрите также: Дело Стерненко. Полиция бьет ногами задержанных под судом: фото, видео

Марк Сировой
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