Акции в Киеве. На Банковую стянули Нацгвардию, полицию и взрывотехников

Акция на Банковой (скриншот видео телеканала НАШ)

В центр Киева стягивают Нацгвардию, полицию, взрывотехников, кинологов и полицию из-за проведения нескольких акций у зданий органов центральной власти. Об этом сообщают пресс-службы правоохранителей.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщается, что на акции у Офиса президента соберутся люди с разными политическими взглядами. Правоохранители не исключают, что возможны заранее спланированные агрессивные действия.

В Нацполиции призывают участников выражать свою позицию мирно и не нарушать законодательство. Также они просят быть осторожными СМИ, которые будут работать на месте событий, и обращаться к полиции в случае опасности.

Вчера блогер Анатолий Шарий, который находится не в Украине, призвал своих сторонников выйти на протест под ОП против, по его мнению, "бездействия полиции" на действия "радикалов", в частности, во время акции у суда по делу общественного активиста Сергея Стерненко . При этом он призвал брать с собой "все, что может пригодиться для самозащиты, разрешенное законодательством ".

На этот призыв негативно отреагировали в организации Нацкорпус. Судя по кадрам на трансляциях с акции, на Банковой собрались люди с их символикой.

Смотрите также: Дело Стерненко. Полиция бьет ногами задержанных под судом: фото, видео