Акции в Киеве. На Банковую стянули Нацгвардию, полицию и взрывотехников

В центр Киева стягивают Нацгвардию, полицию, взрывотехников, кинологов и полицию из-за проведения нескольких акций у зданий органов центральной власти. Об этом сообщают пресс-службы правоохранителей.
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Сообщается, что на акции у Офиса президента соберутся люди с разными политическими взглядами. Правоохранители не исключают, что возможны заранее спланированные агрессивные действия.
В Нацполиции призывают участников выражать свою позицию мирно и не нарушать законодательство. Также они просят быть осторожными СМИ, которые будут работать на месте событий, и обращаться к полиции в случае опасности.
На этот призыв негативно отреагировали в организации Нацкорпус. Судя по кадрам на трансляциях с акции, на Банковой собрались люди с их символикой.
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