Дело Стерненко. Под судом начались столкновения: есть задержанные – фото, видео

Дело Стерненко, столкновения с полицией (скриншот видео Радио Свобода).

У здания Шевченковского райсуда Киева, где сейчас избирают меру пресечения подозреваемому в умышленном убийстве общественному деятелю Сергею Стерненко, произошли стычки с правоохранителями. Кадры столкновений было видно в трансляции Радио Свобода из-под здания суда.

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Журналист Роман Синицын пишет в Facebook, что задержаны уже пять-шесть человек.

Стерненко сообщает в Facebook, что правоохранители применили силу к его девушке Наталье Усатенко.

Участник акции Назарий Кравченко в комментарии Радио Свобода сказал, что видел, как ведущего акции Николая Виговского били сотрудники полиции. Он не исключает, что полиция могла задержать Виговского из-за того, что он якобы кричал на журналистов телеканала ZIK, которые, по его мнению, "работают на российские деньги".

"Все может быть. Вы видите, что людей много. Есть акция, есть разные люди, как полиция, так и титушки, так и неприемлемые журналисты", - сказал он.

Девушка Стерненко Наталья Усатенко пишет в Facebook, что участника акции Александра Кирьякова полиция била ногами.

Нардеп из фракции Голос Роман Лозинский заявил журналистам, что полиция применила силу и к нему.

Медиакоординатор maidan.org Виталий Овчаренко опубликовал в Facebook фото из автозака. По его словам, он был задержан на акции под судом.

Лейтенант полиции Нагорный в комментарии Радио Свобода не смог назвать причину столкновения.

"Я не могу сказать, поскольку не видел начала конфликта. Сейчас проводится правовая оценка и он (задержанный, - ред.) находится у правоохранителей", - сказал полицейский.

Правоохранитель также не исключил, что правовой оценке будут преданы и действия полицейских, избивавших ногами активистов.

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Фото, видео - Радио Свобода