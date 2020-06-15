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Дело Стерненко. Под судом начались столкновения: есть задержанные – фото, видео

Дело Стерненко. Под судом начались столкновения: есть задержанные – фото, видео - Фото
Дело Стерненко, столкновения с полицией (скриншот видео Радио Свобода).
15.06.2020, 14:59

Под зданием суда, где рассматривают дело Стерненко, начались столкновения с полицией, задержаны несколько человек

У здания Шевченковского райсуда Киева, где сейчас избирают меру пресечения подозреваемому в умышленном убийстве общественному деятелю Сергею Стерненко, произошли стычки с правоохранителями. Кадры столкновений было видно в трансляции Радио Свобода из-под здания суда.

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Журналист Роман Синицын пишет в Facebook, что задержаны уже пять-шесть человек.

Стерненко сообщает в Facebook, что правоохранители применили силу к его девушке Наталье Усатенко.

Участник акции Назарий Кравченко в комментарии Радио Свобода сказал, что видел, как ведущего акции Николая Виговского били сотрудники полиции. Он не исключает, что полиция могла задержать Виговского из-за того, что он якобы кричал на журналистов телеканала ZIK, которые, по его мнению, "работают на российские деньги".

"Все может быть. Вы видите, что людей много. Есть акция, есть разные люди, как полиция, так и титушки, так и неприемлемые журналисты", - сказал он.

Девушка Стерненко Наталья Усатенко пишет в Facebook, что участника акции Александра Кирьякова полиция била ногами.  

Нардеп из фракции Голос Роман Лозинский заявил журналистам, что полиция применила силу и к нему.

Медиакоординатор maidan.org Виталий Овчаренко опубликовал в Facebook фото из автозака. По его словам, он был задержан на акции под судом.

Лейтенант полиции Нагорный в комментарии Радио Свобода не смог назвать причину столкновения.

"Я не могу сказать, поскольку не видел начала конфликта. Сейчас проводится правовая оценка и он (задержанный, - ред.) находится у правоохранителей", - сказал полицейский.

Правоохранитель также не исключил, что правовой оценке будут преданы и действия полицейских, избивавших ногами активистов.

Новость дополняется...

  • 24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран
  • 4 апреля 2020-го бывший замгенпрокурора Виктор Трепак, который незадолго до того ушел в отставкурассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.
  • В апреле Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по статье убийство или убийство по самозащите будет объявлено "в любом случае".
  • 15 мая Кузнецову и Исайкулу объявили о подозрении в хулиганстве.
  • 10 июня прокуратура закрыла дело против Кузнецова.
  • 11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
  • Сегодня в Шевченковском райсуде Киева во второй раз попытаются избрать меру пресечения Стерненко.

Фото, видео - Радио Свобода

Марк Сировой
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