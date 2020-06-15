Дело Стерненко. Нардеп из Голоса заявил, что полиция применила к нему силу: фото

Сергей Лозинский (Фото - пресс-служба партии Голос)

Нардеп из фракции Голос Роман Лозинский заявил журналистам, что полиция применила к нему силу под зданием Шевченковского районного суда Киева, где идет судебное заседание по делу Сергея Стерненко.

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Около суда начались столкновения правоохранителей и пришедших поддержать Стерненко, есть задержанные. По словам Лозинского, он увидел, как двое или трое полицейских тащат по асфальту девушку. Он рассказал, что пытался пройти в то место, куда отвели задержанных, но его не пропустили.

Лозинский утверждает, что показал свидетельство нардепа, но его все равно не пропустили, а когда он попробовал пройти, полиция применила к нему физическую силу, используя локти, налокотники, кулаки и шлемы. На лице Лозинского была заметна ссадина, его футболка растянута порвана.

Лозинский намерен обратиться в правоохранительные органы с заявлением о препятствовании деятельности народного депутата.