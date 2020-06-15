Дело Стерненко. Нардеп из Голоса заявил, что полиция применила к нему силу: фото

Нардеп из фракции Голос Роман Лозинский заявил журналистам, что полиция применила к нему силу под зданием Шевченковского районного суда Киева, где идет судебное заседание по делу Сергея Стерненко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Около суда начались столкновения правоохранителей и пришедших поддержать Стерненко, есть задержанные. По словам Лозинского, он увидел, как двое или трое полицейских тащат по асфальту девушку. Он рассказал, что пытался пройти в то место, куда отвели задержанных, но его не пропустили.
Лозинский утверждает, что показал свидетельство нардепа, но его все равно не пропустили, а когда он попробовал пройти, полиция применила к нему физическую силу, используя локти, налокотники, кулаки и шлемы. На лице Лозинского была заметна ссадина, его футболка растянута порвана.
Лозинский намерен обратиться в правоохранительные органы с заявлением о препятствовании деятельности народного депутата.
- 24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран.
-
4 апреля 2020-го бывший замгенпрокурора Виктор Трепак, который незадолго до того ушел в отставку, рассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.
-
В апреле Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по статье убийство или убийство по самозащите будет объявлено "в любом случае".
-
15 мая Кузнецову и Исайкулу объявили о подозрении в хулиганстве.
-
10 июня прокуратура закрыла дело против Кузнецова.
-
11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
- 12 июня судебное заседание о мере пресечения длилось около восьми часов, после чего Стерненко вышел к нескольким сотням людей под судом, которые пришли его поддержать.
- Сегодня судебное разбирательство было продолжено.
Денис Юдин