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Дело Стерненко. Нардеп из Голоса заявил, что полиция применила к нему силу: фото

Дело Стерненко. Нардеп из Голоса заявил, что полиция применила к нему силу: фото - Фото
Сергей Лозинский (Фото - пресс-служба партии Голос)
15.06.2020, 15:28

Серегй Лозинский обратится в полиция с заявлением о препятствовании деятельности нардепа

Нардеп из фракции Голос Роман Лозинский заявил журналистам, что полиция применила к нему силу под зданием Шевченковского районного суда Киева, где идет судебное заседание по делу Сергея Стерненко.

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Около суда начались столкновения правоохранителей и пришедших поддержать Стерненко, есть задержанные. По словам Лозинского, он увидел, как двое или трое полицейских тащат по асфальту девушку. Он рассказал, что пытался пройти в то место, куда отвели задержанных, но его не пропустили.

Лозинский утверждает, что показал свидетельство нардепа, но его все равно не пропустили, а когда он попробовал пройти, полиция применила к нему физическую силу, используя локти, налокотники, кулаки и шлемы. На лице Лозинского была заметна ссадина, его футболка растянута порвана.

Лозинский намерен обратиться в правоохранительные органы с заявлением о препятствовании деятельности народного депутата.

  • 24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран
  • 4 апреля 2020-го бывший замгенпрокурора Виктор Трепак, который незадолго до того ушел в отставкурассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.
  • В апреле Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по статье убийство или убийство по самозащите будет объявлено "в любом случае".
  • 15 мая Кузнецову и Исайкулу объявили о подозрении в хулиганстве.
  • 10 июня прокуратура закрыла дело против Кузнецова.
  • 11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
  • 12 июня судебное заседание о мере пресечения длилось около восьми часов, после чего Стерненко вышел к нескольким сотням людей под судом, которые пришли его поддержать.
  • Сегодня судебное разбирательство было продолжено.
Денис Юдин
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