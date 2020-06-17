Акции в Киеве. Полиция задержала 12 человек, Нацкорпус собирается их освобождать

Во время акций сторонников и противников блогера Анатолия Шария в Киеве полиция задержала несколько человек за то, что они кинули дымовые шашки и распылили слезоточивый газ в сторону колоны, которая двигалась на улицу Академика Богомольца. Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

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Задержанных доставляют в территориальное управление полиции, их действия будут преданы правовой оценке.

В полиции не уточняют, участников какой акции они задержали. Однако организация Национальный корпус сообщила, что задержаны были 12 человек. Нацкорпус намерен собраться у Печерского отделения полиции, чтобы их освободить.

Вчера блогер Анатолий Шарий, который находится не в Украине, призвал своих сторонников выйти на протест под ОП против, по его мнению, "бездействия полиции" на действия "радикалов", в частности, во время акции у суда по делу общественного активиста Сергея Стерненко . При этом он призвал брать с собой "все, что может пригодиться для самозащиты, разрешенное законодательством ".

На этот приз ыв негативно отреагировали в организации Нацкорпус.

Сегодня в центре Киева проходили две параллельные акции : сторонников блогера Анатолия Шария и их противников. Сторонники Шария после акции у Офиса президента пошли под здание Министерства внутренних дел, которое находится на улице Богомольца. Затем обе стороны собрались у дома президента Владимира Зеленского , их разделяют правоохранители.

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Видео - Виталий Тысячный/Facebook