Акции в Киеве. Полиция задержала 12 человек, Нацкорпус собирается их освобождать

Во время акций сторонников и противников блогера Анатолия Шария в Киеве полиция задержала несколько человек за то, что они кинули дымовые шашки и распылили слезоточивый газ в сторону колоны, которая двигалась на улицу Академика Богомольца. Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.
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Задержанных доставляют в территориальное управление полиции, их действия будут преданы правовой оценке.
В полиции не уточняют, участников какой акции они задержали. Однако организация Национальный корпус сообщила, что задержаны были 12 человек. Нацкорпус намерен собраться у Печерского отделения полиции, чтобы их освободить.
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