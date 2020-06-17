Акции в Киеве. Против задержанного открыли дело, полицейскому назначили проверку

Члены Нацкорпуса птыаются освободить задержанных на акциях в центре Киева (фото - Нацкорпус)

Открыто уголовное дело против одного из задержанных на сегодняшних акциях в Киеве, в которых участвовали противники и сторонники блогера Анатолия Шария. Об этом сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Действия задержанного квалифицировали по статье 345 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранителя). Всего на сегодняшних акциях было задержано 15 человек, действия каждого из них предадут правовой оценке.

Также начато служебное расследование действий одного из полицейских, который применил силу во время задержания участника акции, распылявшего слезоточивый газ. На время проверки правоохранитель отстранен от службы.

Расследование будет касаться возможного превышения полицейским служебных полномочий. Результаты проверки будут переданы в Госбюро расследований для принятия решений.

По предварительным подсчетам, в одной акции приняли участие до 500 человек, а в альтернативной - более 100, отметили в МВД.

"Сегодняшняя акция фактически закончена, люди разъезжаются на метро до автобусов, так как немалое количество прибыла из других регионов. На конечных станциях метро дежурят наряды полиции, которые обеспечивают правопорядок и отслеживают их отъезд", - подытожил Крищенко.

Вчера блогер Анатолий Шарий, который находится не в Украине, призвал своих сторонников выйти на протест под ОП против, по его мнению, "бездействия полиции" на действия "радикалов", в частности, во время акции у суда по делу общественного активиста Сергея Стерненко . При этом он призвал брать с собой "все, что может пригодиться для самозащиты, разрешенное законодательством ".

На этот приз ыв негативно отреагировали в организации Нацкорпус.

Сегодня в центре Киева проходили две параллельные акции : сторонников блогера Шария и их противников. Сторонники Шария после акции у Офиса президента пошли под здание Министерства внутренних дел, которое находится на улице Богомольца. Затем обе стороны собрались у дома президента Владимира Зеленского , их разделяют правоохранители.

Во время акции произошли столкновения , сообщалось о более 10 задержанных. В Нацкорпусе намерены освободить задержанных и собираются под стенами Печерского отделения полиции.

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