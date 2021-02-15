Пленки Деркача. Демсокира передаст США данные о роли Шария – для санкций

Партия Демократическая сокира заявила, что видеоблогер Анатолий Шарий "сыграл важную роль" во вмешательстве украинских политиков в выборы в США. Об этом якобы свидетельствуют результаты их совместного с волонтерами InformNapalm расследования, сообщается на странице партии в Facebook.

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По словам представителей Демсокиры, они провели расследование и пришли к выводу, что "скандал с пленками Деркача не мог состояться без такого человека, как Анатолий Шарий", поскольку тот является одним из топ-спикеров на эту тему и "убеждал украинцев и американцев в подлинности пленок, требовал немедленно открыть надуманные уголовные дела".

В партии также заявили, что есть и другие заинтересованные в срыве американских выборов люди. Демсокира назвала имена Портнова, Медведчука, Коломойского и других.

В Демсокире пообещали передать материалы расследования в Министерство финансов и Госдепартамент США, а также американским политикам, общественным организациям, СМИ, посольству в Испании и властям других стран, пообещав "сопровождать проект, пока люди, которые в интересах РФ атакуют стратегического партнера Украины, не попадут в санкционные списки".

20 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач заявил, что передал в Офис генпрокурора аудиоматериалы, которые, по его мнению, свидетельствуют о "фактах международной коррупции" и госизмене пятого президента Петра Порошенко в разговорах с бывшим вице-президента Джо Байдена.

В августе в разведсообществе США назвали Деркача пророссийским депутатом и заявили, что он пытается нанести урон репутации Байдена, который будет баллотироваться в президенты США.

Зеленский призвал украинцев не вмешиваться в выборы в США.

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Дарья Мостовая

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