Выборы в США. Зеленский призвал украинцев не вмешиваться: Не разменивайте страну

Президент Зеленский заверил, что Украина не позволит себе вмешательства в чужие выборы и надеется, что партнеры отнесутся к ней также

Воздерживаться от какой-либо деятельности, связанной с президентскими выборами в США, призвал украинцев президент Владимир Зеленский. Об этом он написал в Facebook.

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Зеленский высказал сожаления о том, что в публичном пространстве периодически появляются сведения о якобы вмешательстве Украины в выборы в других странах.

Он подчеркнул, что его принципиальная позиция как президента и фундаментальная позиция государства - любое вмешательство в суверенные выборы другой страны неприемлемо.

"Еще раз уверяю наших партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести вред нашим доверительным и искренним отношениям с США", - заявил президент. Он также выразил надежду, что и партнеры Украины проявят не менее уважительное отношение к ее суверенному праву на внутренние дела и выбор приоритетов.

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Зеленский настаивает на том, что предотвращение втягивания Украины во внутреннюю политику США - это вопрос национальной безопасности страны.

"Поэтому считаю, что гражданам Украины следует, мгяко говоря, воздерживаться от какой-либо деятельности, связанной с президентскими выборами в США, и не позволять себе пробовать решить таким образом какие-либо свои личные политические или бизнесовые проблемы", - заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина стоит намного больше, чем репутация любого из политиков. "Давайте не разменивать Украину на ситуативные выгоды", - добавил он.

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Денис Юдин

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