СБУ: Шарий не пришел для проведения следственных действий, он скрывается от следствия
Подозреваемый в госизмене видеоблогер Анатолий Шарий не пришел в Службу безопасности Украины для проведения следственных действий. Это трактуется как сокрытие от следствия, передает пресс-центр СБУ.
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"22 февраля Анатолий Шарий был вызван для проведения следственных действий с участием подозреваемого, он не появился. Его неявку можно трактовать, как сокрытие от следствия", – написали в СБУ.
В то же время в СБУ пишут, что рассмотрят и удовлетворят ходатайство адвоката Шария Виктора Рыбина. И его, и подозреваемого блогера СБУ приглашают на 25 февраля для ознакомления с материалами дела.
В СБУ не уточняют, какое именно ходатайство адвоката будет удовлетворено. LIGA.net обратилась в пресс-службу СБУ с просьбой ответить на этот вопрос.
- 16 февраля СБУ объявила о подозрении Шарию по статьям о госизмене и нарушении равноправия граждан.
- В СБУ говорили, что в случае неявки на следственные действия будет "решен вопрос о розыске" Шария.
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