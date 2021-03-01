Дело Шария. СБУ запросила международную помощь и открыла дело против партии блогера
СБУ начала процедуру международной помощи по делу подозреваемого в госизмене блогера Анатолия Шария, а также расследует дело о регистрации партии, названной его фамилией. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
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Как отмечается, СБУ направила в Киевскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи, а также – материалы, необходимые для организации и проведения следственных действий за рубежом.
Кроме того, в СБУ утверждают, что во время расследования выявили факт внесения заведомо неправдивых ведомостей во время регистрации партии Шария.
Эти ведомости внесены в реестр досудебных расследований по уголовной статье о подделке документов, печатей, штампов (ст. 358 УК), пишут в СБУ. Данные материалы также направлены в Киевскую прокуратуру для дальнейшего реагирования.
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