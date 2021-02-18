Hromadske взяло интервью у жителя Днепра по имени Виктор Шарий, который утверждает, что именно на его имя зарегистрирована партия Шария, и теперь он хочет отозвать свое разрешение на регистрацию.

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По словам молодого человека, перед парламентскими выборами 2019 года ему позвонили представители Анатолия Шария "и попросили дать разрешение моей фамилией чтобы открылась политическая партия". За это Виктор Шарий получил $500.

"Сейчас я уже здесь, в Киеве, даю показания, ну как, объяснения, чтобы закончить с этим навсегда, с партией Шария. Я хочу дальше жить своей жизнью, как раньше... Я хочу забрать то разрешение, которое я ему давал, чтобы он больше не смог воспользоваться моей фамилией", – сказал Шарий.

Он признал, что лично общался с Анатолием, но отказался сообщить, о чем. По словам Виктора, блогер еще не знает о его решении.

Также мужчина рассказал, что в 2020 году он за деньги партии Шария выезжал за границу, в Турцию. По его словам, ему сказали, что в Украине ему угрожает опасность. Во время пребывания в Турции Анатолий, по словам Виктора, стал уговаривать его просить политическое убежище в одной из стран Евросоюза, однако тот отказался и решил вернуться в Украину.

При этом он рассказал, что в Турции якобы случайно в отеле познакомился с неким Романом, у которого, по его словам, были связи с ФСБ РФ. Этот человек, как говорит Виктор Шарий, предложил ему помочь узнать, фигурирует ли он где-либо как основатель партии, попросив прислать скан своего украинского паспорта. Виктор по неизвестной причине сделал это, на что через какое-то время получил ответ от Романа о том, что он якобы нигде не фигурирует. После возвращения в Украину Виктор Шарий с неизвестной целью продолжал общаться с этим человеком.

Также житель Днепра, по его словам, получал от блогера Шария по 10 000 грн в месяц просто за то, что партия носит его имя.

Сейчас, по словам Виктора, его отношение к Шарию поменялось. По его словам, в своем видео блогер соврал о задержании и избиении Виктора сотрудниками СБУ. "Это все вранье", – сказал он.

На решение отозвать свое имя из названия партии, по словам Виктора Шария, повлияло открытие против Анатолия Шария уголовного дела. Он сказал, что не хочет быть "соучастником".

17 ноября 2020 года Окружной административный суд Киева сообщил, что открыл производство по иску Виктора Шария к Министерству юстиции, в котором он просит запретить деятельность Партии Шария. Истец отметил, что он не является членом партии, не работает в ней и не входит в состав руководящих органов партии и считает, что использование его фамилии в названии партии не должно происходить без его согласия.

16 февраля 2021 года СБУ объявила о подозрении Анатолию Шарию по статьям о госизмене и нарушении равноправия граждан.

Сегодня журналист Сергей Иванов сообщил, что против Шария открыто еще одно уголовное дело по статье о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды.

Вадим Ребрина

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