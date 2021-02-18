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Против Шария и его жены открыли новые уголовные дела – журналист

18.02.2021, 16:12
Против Шария и его жены открыли новые уголовные дела – журналист - Фото
Анатолий Шарий (скриншот видео/YouTube)

Против видеоблогера Анатолия Шария открыто уголовное дело по статье о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды, сообщает в Facebook журналист Сергей Иванов. Также открыто дело против жены Шария Ольги по статье об использовании заведомо поддельных документов во время выборов в Верховную Раду.

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По словам Иванова, уголовные производства зарегистрированы по его заявлениям.

"Думаю, что граждане ЕС, а особенно Испании, обязаны знать, что они дали убежище нацисту, который призывал уничтожать в газовых (камерах – ред.) ромов и кастрировать представителей ЛГБТ-сообщества, оправдывая нацизм и персонально Гитлера", – заявил Иванов.

Журналист уверен, что правоохранители Испании должны дать оценку высказываниям Ольги Шарий, которая "призывала стерилизовать людей по признаку этнического происхождения и гражданства".

Читайте также: СБУ добралась до Шария. В чем его подозревают и повторит ли он судьбу Дубинского

Денис Юдин
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уголовное дело сергей иванов Анатолий Шарий Ольга Шарий
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