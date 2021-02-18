Против Шария и его жены открыли новые уголовные дела – журналист

Против видеоблогера Анатолия Шария открыто уголовное дело по статье о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды, сообщает в Facebook журналист Сергей Иванов. Также открыто дело против жены Шария Ольги по статье об использовании заведомо поддельных документов во время выборов в Верховную Раду.

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По словам Иванова, уголовные производства зарегистрированы по его заявлениям.

"Думаю, что граждане ЕС, а особенно Испании, обязаны знать, что они дали убежище нацисту, который призывал уничтожать в газовых (камерах – ред.) ромов и кастрировать представителей ЛГБТ-сообщества, оправдывая нацизм и персонально Гитлера", – заявил Иванов.

Журналист уверен, что правоохранители Испании должны дать оценку высказываниям Ольги Шарий, которая "призывала стерилизовать людей по признаку этнического происхождения и гражданства".

15 февраля партия Демократическая сокира заявила, что передаст США и властям других стран материалы о роли Шария в скандале с "пленками Деркача". Это делается для внесения блогера в санкционные списки.

16 февраля СБУ объявила о подозрении Шарию по статьям о госизмене и нарушении равноправия граждан.

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Денис Юдин

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