Минюст хочет запретить партию Шария

Министерство юстиции Украины подало в Окружной административный суд Киева иск с требованием запретить партию Шария. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

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Отмечается, что Минюст просит ОАСК истребовать у ОАСК выводы экспертов, в которых говорится о противоправной деятельности партии Шария. Среди прочего, в них также говорится о необходимости закрытия политсилы.

Заседание по делу состоится 6 апреля 2021 года.

ДОПОЛНЕНО В 11:30: По словам министра юстиции Дениса Малюськи, основания для иска – многочисленные нарушения конституции и законов Украины партией Шария, а также самим блогером Шарием.

"Мы не ожидаем, что дело будет простым и легким. Партия Шария выстроила хорошую юридическую защиту своей незаконной деятельности, грубо нарушая законодательство, но при этом пытаясь перекладывать всю ответственность за такие действия на формально посторонних лиц", – написал Малюська в Facebook.

В пресс-службе партии Шария, иск Минюста назвали "политическими репрессиями".

16 февраля СБУ объявила о подозрении Шарию по статьям о госизмене и нарушении равноправия граждан. Блогер сказал, что все дела против него – "чистая политика".

18 февраля житель Днепра по имени Виктор Шарий утверждал, что именно на его имя зарегистрирована Партия Шария, и теперь он хочет отозвать свое разрешение на регистрацию.

22 февраля в СБУ сообщили, что Шарий не явился для участия в следственных действиях. Правоохранители считают, что он скрывается от следствия. Шарий говорил, что не приходит на допросы, так как имеет статус "беженца" и находится за границей.

25 февраля Шария объявили в государственный розыск. Его адвоката Валентина Рыбина ознакомили с материалами дела и вручили ему ходатайство об избрании меры пресечения блогеру.

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Станислав Стороженко

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