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Минюст хочет запретить партию Шария

11.03.2021, 10:18
Минюст хочет запретить партию Шария - Фото
Анатолий Шарий (фото - его Facebook)

Министерство юстиции Украины подало в Окружной административный суд Киева иск с требованием запретить партию Шария. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК. 

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Отмечается, что Минюст просит ОАСК истребовать у ОАСК выводы экспертов, в которых говорится о противоправной деятельности партии Шария. Среди прочего, в них также говорится о необходимости закрытия политсилы. 

Заседание по делу состоится 6 апреля 2021 года. 

ДОПОЛНЕНО В 11:30: По словам министра юстиции Дениса Малюськи, основания для иска – многочисленные нарушения конституции и законов Украины партией Шария, а также самим блогером Шарием. 

"Мы не ожидаем, что дело будет простым и легким. Партия Шария выстроила хорошую юридическую защиту своей незаконной деятельности, грубо нарушая законодательство, но при этом пытаясь перекладывать всю ответственность за такие действия на формально посторонних лиц", – написал Малюська в Facebook.

В пресс-службе партии Шария, иск Минюста назвали "политическими репрессиями". 

  • 16 февраля СБУ объявила о подозрении Шарию по статьям о госизмене и нарушении равноправия граждан. Блогер сказал, что все дела против него – "чистая политика".
  • 18 февраля житель Днепра по имени Виктор Шарий утверждал, что именно на его имя зарегистрирована Партия Шария, и теперь он хочет отозвать свое разрешение на регистрацию.

Читайте также: Дело Шария. СБУ запросила международную помощь и начала расследование против его партии

Станислав Стороженко
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ОАСК минюст Анатолий Шарий партия Шария
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