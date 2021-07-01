СБУ заявила, что заманила в Украину и задержала организатора псевдореферендума на Донбассе

Служба безопасности Украины задержала женщину, которая, по данным следствия, организовывала псевдореферендум на Донбассе в 2014 году. Для этого ее пришлось заманить в Украину, передает пресс-центр СБУ.

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По данным СБУ, женщина активно участвовала в подготовке и проведении псевдореферендума в Попасной Луганской области. Она возглавляла незаконную "избирательную комиссию", подбирала членов незаконных "участковых комиссий", координировала их работу, организовывала доставку "бюллетеней" и их отправку Луганск, контролировала ход "голосования".

После освобождения оккупированной Попасной женщина сбежала в Россию и скрывалась там от следствия, пишут в спецслужбе. Однако СБУ провела спецоперацию: инициировала ее приезд в Украину и задержала.

Женщине сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК). Ей грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Кроме того, о таком же подозрении заочно объявили экс-депутату горсовета Золотого Луганской области, который, по данным СБУ, также возглавлял незаконную "избирательную комиссию".

Во время обысков у него, в частности, нашли "бюллетени" псевдореферендума, пишут в спецслужбе. Сейчас он скрывается на временно оккупированной территории Луганской области и объявлен в общенациональный розыск.

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В СБУ пишут, что установили всех ключевых организаторов псевдореферендума в Попасной и Золотом, большинство из них получили приговоры.

В конце июня СБУ сообщила, что контрразведка взяла агента российских спецслужб, который хотел вывезти в РФ военные товары.

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Марк Сировой

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