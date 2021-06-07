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СБУ: Контрразведка раскрыла экс-чиновника СНБО, завербованного иностранной спецслужбой

07.06.2021, 13:01
СБУ: Контрразведка раскрыла экс-чиновника СНБО, завербованного иностранной спецслужбой - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Контрразведка раскрыла экс-чиновника Совета нацбезопасности и обороны, который, по данным следствия, был завербован иностранной спецслужбой. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Там отметили, что экс-чиновник категории Б в течение длительного времени собирал и передавал кураторам информацию, в том числе закрытую. Заказчиков из иностранной спецслужбы интересовали данные о деталях функционирования органов госвласти Украины, пишут в СБУ.

Как сообщается, экс-чиновник имел допуск к гостайне по форме 2 Администрации президента и Аппарата СНБО. Это предусматривало работу с информацией под грифами "секретно" и "совершенно секретно", уточнил пресс-секретарь спецслужбы Артем Дехтяренко.

Экс-чиновнику сообщили о подозрении в госизмене, суд отправил его под круглосуточный домашний арест, ему грозит до 15 лет тюрьмы, добавили в спецслужбе.

В СБУ не раскрывают имени чиновника. Однако собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о "непубличном" чиновнике АП пятого президента Петра Порошенко, "работать" по которому начали еще в 2016-17 годах.

В Киевской городской прокуратуре добавили, что подозреваемый экс-чиновник работал в Администрации президента в 2014 году. По их данным, он собирал, систематизировал и анализировал информацию в сферах экономики, внутренней политической обстановки, международных отношений, а также стратегического сотрудничества с ЕС, Китаем и РФ.

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Марк Сировой
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Петр Порошенко сбу агент снбо спецслужбы контрразведка администрация президента
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