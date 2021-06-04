Возвращение экс-регионала Левченко. СБУ винит Нацполицию, которая закрыла уголовное дело

Уголовное дело против бывшего нардепа из Партии регионов Николая Левченко было закрыто Национальной полицией. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе СБУ.

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Дело против Левченко было открыто СБУ в 2014 году по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины и нарушении равноправия граждан. В 2015 году бывшему нардепу сообщили о подозрении, Апелляционный суд Киева дал согласие на его задержание, сообщили в пресс-службе ведомства.

Впоследствии Генпрокуратура передала дело Левченко в Национальную полицию, в апреле 2020 года процессуальный руководитель по делу принял решение о его закрытии, а в феврале 2021 года решение о закрытии дела приняли следователи Нацполиции, сообщили в СБУ. Левченко был снят с розыска.

"Служба безопасности Украины отстаивает позицию, что лица, которые своими действиями способствовали стране-агрессору, должны понести наказание в границах закона. СБУ продолжает работу в этом направлении", – заявили в ведомстве.

"Мы разбираемся в ситуации", – сообщила LIGA.net пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик.

9 мая 2014 года Левченко призывал жителей Донбасса "бороться с киевской хунтой и праворадикальными фашистскими группировками". Позже он выехал на территорию России.

Вчера, 3 июня 2021 года, стало известно, что Левченко вернулся в Украину.

Денис Юдин , Юрий Смирнов

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