Бывший нардеп Партии регионов Николай Левченко, который в 2014 году после победы Майдана и начала гибридной войны России против Украины выехал на территорию страны-оккупанта, вернулся на родину. О этом сообщил в Facebook его адвокат Олег Курчин и показал фото вместе с Левченко возле офиса своего бюро в Киеве.

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В 2015 году, во время каденции пятого президента Петра Порошенко, Левченко объявили в розыск. По состоянию на июнь 2021-го в базе данных розыска МВД его больше нет.

Ранее ему объявляли подозрении по ч.3 ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии). Левченко называл это дело "политическим преследованием".

Как уточняют Новости Донбасса, Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск Левченко в марте 2020-го: предметом рассмотрения было названо невыполнение прокуратурой Киевской области решения суда о закрытии дела против экс-регионала и "нарушение разумных сроков".

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Курчин пишет, что его адвокатское бюро выиграло дело в ЕСПЧ против Украины. Теперь государство должно выплатить бывшему секретарю Донецкого горсовета компенсацию – 1100 евро.

В мае 2018 года Шевченковский суд обязал прокуратуру Киевской области закрыть дело, но та решение не выполнила. Cуд посчитал, что гособвинение не доказало наличие связи между публичными заявлениями Левченко и событиями на территории Донецкой и Луганской областей в 2014 году, а также созданием предпосылок для эскалации вооруженного конфликта на этой территории.

В мае 2019-го Госбюро расследований открыло дело против сотрудника прокуратуры за отказ выполнить это решение суда.

Как отмечает представитель ОРДЛО Украины на минских переговорах по Донбассу Денис Казанский, показывая видео выше, "Левченко всегда отличался довольно пещерными украинофобскими взглядами, называл украинский язык "языком анекдотов" и говорил, что единственным государственным языком в Украине должен быть русский; выступал за федерализацию".

На видео его выступления 9 мая 2014 года в Донецке регионал призывал жителей Донбасса "бороться с киевской хунтой и праворадикальными фашистскими группировками" (см. полную запись). После бегства в Россию экс-нардеп стал завсегдатаем пропагандистских ток-шоу.

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Евгений Пилипенко

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