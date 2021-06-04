UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Украину вернулся экс-регионал Левченко: в 2014-м призывал "бороться с киевской хунтой" видео

04.06.2021, 01:59
Николай Левченко (скришот из видео Радио Свобода)
Китайская ракета упала в районе Мальдивских островов, в NASA качают головой – первые видео
Китайская ракета упала в районе Мальдивских островов, в NASA качают головой – первые видео
Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA
Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA

Бывший нардеп Партии регионов Николай Левченко, который в 2014 году после победы Майдана и начала гибридной войны России против Украины выехал на территорию страны-оккупанта, вернулся на родину. О этом сообщил в Facebook его адвокат Олег Курчин и показал фото вместе с Левченко возле офиса своего бюро в Киеве.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В 2015 году, во время каденции пятого президента Петра Порошенко, Левченко объявили в розыск. По состоянию на июнь 2021-го в базе данных розыска МВД его больше нет.

Ранее ему объявляли подозрении по ч.3 ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии). Левченко называл это дело "политическим преследованием". 

Как уточняют Новости Донбасса, Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск Левченко в марте 2020-го: предметом рассмотрения было названо невыполнение прокуратурой Киевской области решения суда о закрытии дела против экс-регионала и "нарушение разумных сроков".

Читайте также: Зеленский ввел в действие решение СНБО о мирном урегулировании на Донбассе: что в нем

Курчин пишет, что его адвокатское бюро выиграло дело в ЕСПЧ против Украины. Теперь государство должно выплатить бывшему секретарю Донецкого горсовета компенсацию – 1100 евро.

В мае 2018 года Шевченковский суд обязал прокуратуру Киевской области закрыть дело, но та решение не выполнила. Cуд посчитал, что гособвинение не доказало наличие связи между публичными заявлениями Левченко и событиями на территории Донецкой и Луганской областей в 2014 году, а также созданием предпосылок для эскалации вооруженного конфликта на этой территории.

В мае 2019-го Госбюро расследований открыло дело против сотрудника прокуратуры за отказ выполнить это решение суда.

Как отмечает представитель ОРДЛО Украины на минских переговорах по Донбассу Денис Казанский, показывая видео выше, "Левченко всегда отличался довольно пещерными украинофобскими взглядами, называл украинский язык "языком анекдотов" и говорил, что единственным государственным языком в Украине должен быть русский; выступал за федерализацию".

На видео его выступления 9 мая 2014 года в Донецке регионал призывал жителей Донбасса "бороться с киевской хунтой и праворадикальными фашистскими группировками" (см. полную запись). После бегства в Россию экс-нардеп стал завсегдатаем пропагандистских ток-шоу.

Читайте также: Призывы к псевдовыборам под кураторством из РФ. СБУ взяла любителей СССР под Днепром: фото

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс сепаратизм Донецк партия регионов коллаборационизм возвращение николай левченко хунта
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 