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Из оккупированной Горловки через минные поля на позиции ВСУ поздно вечером пришла девушка

28.05.2021, 12:40
Из оккупированной Горловки через минные поля на позиции ВСУ поздно вечером пришла девушка - Фото
Позиции ВСУ под Верхнеторецким (скриншот из видеозаписи)

Вчера, 27 мая, около 23:00 на позиции Вооруженных Сил Украины со стороны временно оккупированной Горловки вышла 16-летняя девушка. Об этом пишет пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Это произошло около пгт Верхнеторецкое.

По словам несовершеннолетней, она проживает в Горловке вместе с бабушкой-опекуном и имеет "документы" террористической организации ДНР.

Правоохранители установили, что после отдыха с друзьями она, пересекая минные поля, "сознательно пришла на линию разграничения", где сообщила военным о желании проживать на свободной территории Украины.

Она утверждает, что у нее есть родственники на западе страны.

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Как уточнили в МВД, сейчас девушкой занимается ювенальная полиция области, соцслужба и психологи. Ее осмотрели медики, телесных повреждений не обнаружили.

СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины продолжается восьмой год: Россия в 2014 году захватила Крым и часть Донбасса. Путин сначала отрицал участие в захвате Крыма, но позднее похвастал этим. Москва продолжает отрицать участие в войне на востоке Украины, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ РФ и СМИ пособников в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР, не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

"До установления всех обстоятельств несовершеннолетняя будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки детей", – резюмировали правоохранители.

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Евгений Пилипенко
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