Из оккупированной Горловки через минные поля на позиции ВСУ поздно вечером пришла девушка
Вчера, 27 мая, около 23:00 на позиции Вооруженных Сил Украины со стороны временно оккупированной Горловки вышла 16-летняя девушка. Об этом пишет пресс-служба Министерства внутренних дел.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Это произошло около пгт Верхнеторецкое.
По словам несовершеннолетней, она проживает в Горловке вместе с бабушкой-опекуном и имеет "документы" террористической организации ДНР.
Правоохранители установили, что после отдыха с друзьями она, пересекая минные поля, "сознательно пришла на линию разграничения", где сообщила военным о желании проживать на свободной территории Украины.
Она утверждает, что у нее есть родственники на западе страны.
Читайте также: Украинцев спросили о судьбе ОРДЛО. За спецстатус лишь 10% – опрос
Как уточнили в МВД, сейчас девушкой занимается ювенальная полиция области, соцслужба и психологи. Ее осмотрели медики, телесных повреждений не обнаружили.
"До установления всех обстоятельств несовершеннолетняя будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки детей", – резюмировали правоохранители.
- 24 мая 2021 года российские ракеты прилетели в гаражи и жилой дом прифронтового поселка на Донбассе: фото.
- 27 мая на Донбассе погиб от пули снайпера замкомандира 15 батальона 128-й бригады Максим Полевой.
Читайте также: "Украина чувствует себя одинокой": лидер немецкой партии об отношении ЕС к войне с Россией
Комментарии