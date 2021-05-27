Стало известно имя погибшего сегодня на Донбассе: замкомбата 128-й бригады Максим Полевой

Сегодня, 27 мая, на Донбассе в районе Новотошковского от пули российского снайпера погиб майор Максим Полевой (Максим Польовий). Об этом сообщают на сайте Хмельницкой облгосадминистрации.

Максим Полевой был заместителем командира 15 батальона 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады.

Он родился в 1984 году в поселке Наркевичи Волочисского района Хмельницкой области. Воевал за Украину с 2014 года, прошел бои за Дебальцево. Был ранен во время артиллерийского обстрела огневой позиции вблизи пгт Станица Луганская.

У Максима Полевого остались родители, жена и двое детей.

Это третий погибший от снайперов врага боец ВСУ в мае 2021 года (один – 6 мая, второй – 13 мая; Сергей Коробцов и Павел Колесник соответственно, оба из 58-й бригады).

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Наталия Медведева

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