UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Стало известно имя погибшего сегодня на Донбассе: замкомбата 128-й бригады Максим Полевой

27.05.2021, 21:23
Стало известно имя погибшего сегодня на Донбассе: замкомбата 128-й бригады Максим Полевой - Фото
Максим Полевой (Фото: Facebook/Волонтери Закарпаття)

Сегодня, 27 мая, на Донбассе в районе Новотошковского от пули российского снайпера погиб майор Максим Полевой (Максим Польовий). Об этом сообщают на сайте Хмельницкой облгосадминистрации. 

Максим Полевой был заместителем командира 15 батальона 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады.

Он родился в 1984 году в поселке Наркевичи Волочисского района Хмельницкой области. Воевал за Украину с 2014 года, прошел бои за Дебальцево. Был ранен во время артиллерийского обстрела огневой позиции вблизи пгт Станица Луганская.

У Максима Полевого остались родители, жена и двое детей.

  • Это третий погибший от снайперов врага боец ВСУ в мае 2021 года (один – 6 мая, второй – 13 мая; Сергей Коробцов и Павел Колесник соответственно, оба из 58-й бригады).

Читайте также: Донбасс. Боевики систематически нарушают условия отвода войск на трех участках – штаб ООС

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
потери Донбасс
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 