Стало известно имя погибшего сегодня на Донбассе: замкомбата 128-й бригады Максим Полевой
27.05.2021, 21:23
Максим Полевой (Фото: Facebook/Волонтери Закарпаття)
Сегодня, 27 мая, на Донбассе в районе Новотошковского от пули российского снайпера погиб майор Максим Полевой (Максим Польовий). Об этом сообщают на сайте Хмельницкой облгосадминистрации.
Максим Полевой был заместителем командира 15 батальона 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады.
Он родился в 1984 году в поселке Наркевичи Волочисского района Хмельницкой области. Воевал за Украину с 2014 года, прошел бои за Дебальцево. Был ранен во время артиллерийского обстрела огневой позиции вблизи пгт Станица Луганская.
У Максима Полевого остались родители, жена и двое детей.
- Это третий погибший от снайперов врага боец ВСУ в мае 2021 года (один – 6 мая, второй – 13 мая; Сергей Коробцов и Павел Колесник соответственно, оба из 58-й бригады).
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