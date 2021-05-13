На Донбассе от пули снайпера боевиков погиб военный
13.05.2021, 22:06
Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны
Сегодня, 13 мая, в районе проведения операции объединенных сил погиб украинский военный. Об этом сообщает в Facebook ОТГ Восток.
Как отмечается, военнослужащий ВСУ получил несовместимое с жизнью ранение в результате выстрела снайпера гибридных формирований российской армии.
На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.
- 6 мая в результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава объединенных сил получили несовместимые с жизнью огнестрельные пулевые ранения.
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