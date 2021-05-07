Вчера, 6 мая, на фронте погиб не один, как сообщалось вечером, а два военнослужащих: оба от пулевых ранений. Об этом пресс-служба операции объединенных сил сообщила в утренней сводке.

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"В результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава объединенных сил получили огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти жизнь воинам не удалось", – говорится в сообщении.

Новость будет дополнена (либо появится новая) именем и данными о погибшем защитнике Украине не ранее, чем военное командование сообщит его родным о трагедии.

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Также вчера еще один военный получил осколочное ранение. Он в тяжелом состоянии.

СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины продолжается восьмой год: Россия в 2014 году захватила Крым и часть Донбасса. . Необъявленная война РФ против Украины продолжается восьмой год: Россия в 2014 году захватила Крым и часть Донбасса. Путин сначала отрицал участие в захвате Крыма, но позднее похвастал этим. Москва продолжает отрицать участие в войне на востоке Украины, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ РФ и СМИ пособников в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР, не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

Первый из погибших – 37-летний старший солдат, механик-водитель из 93-й бригады Дмитрий Товчигречка из Кривого Рога. Был призван в январе. Погиб от множественных осколочных ранений. У воина остались двое маленьких детей и жена.

Всего за 6 мая в зоне ООС зафиксировано 16 "нарушений режима прекращения огня" оккупантами; другими словами – обстрелов и других враждебных действий. Сегодня, 7 мая, по состоянию на 07:00 утра зафиксировано уже пять обстрелов.

Оккупанты на фронте снова используют весь ассортимент вооружений, как и до затяжного перемирия, – вплоть до калибра 152 мм, кроме танков и реактивной артиллерии.

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Евгений Пилипенко

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