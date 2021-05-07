Донбасс | Вчера на фронте погибли двое бойцов ВСУ, оба от пулевых ранений – сводка ООС
Вчера, 6 мая, на фронте погиб не один, как сообщалось вечером, а два военнослужащих: оба от пулевых ранений. Об этом пресс-служба операции объединенных сил сообщила в утренней сводке.
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"В результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава объединенных сил получили огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти жизнь воинам не удалось", – говорится в сообщении.
Новость будет дополнена (либо появится новая) именем и данными о погибшем защитнике Украине не ранее, чем военное командование сообщит его родным о трагедии.
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Также вчера еще один военный получил осколочное ранение. Он в тяжелом состоянии.
Первый из погибших – 37-летний старший солдат, механик-водитель из 93-й бригады Дмитрий Товчигречка из Кривого Рога. Был призван в январе. Погиб от множественных осколочных ранений. У воина остались двое маленьких детей и жена.
Всего за 6 мая в зоне ООС зафиксировано 16 "нарушений режима прекращения огня" оккупантами; другими словами – обстрелов и других враждебных действий. Сегодня, 7 мая, по состоянию на 07:00 утра зафиксировано уже пять обстрелов.
Оккупанты на фронте снова используют весь ассортимент вооружений, как и до затяжного перемирия, – вплоть до калибра 152 мм, кроме танков и реактивной артиллерии.
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