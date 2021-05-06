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В день визита на Донбасс министров стран-партнеров в ходе обстрела погиб военный

06.05.2021, 17:05
В день визита на Донбасс министров стран-партнеров в ходе обстрела погиб военный - Фото
Фото: twitter.com/VasylBodnar

В день визита на Донбасс министров иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга российские наемники обстреляли позиции украинских военных возле Новотроицкого — один боец погиб, еще один получил ранение.

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О поездке на Донбасс глав МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга Софи Вильмес, Стефа Блока и Жана Ассельборна, соответственно, сообщил в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондарь.

"А мы на Восток... С тремя главами МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга", – написал он.

Тем временем штаб Операции объединенных сил сообщает об обстреле возле Новотроицкого. Боевики прицельно обстреляли позиции украинских военных из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один военнослужащий получил огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти ему жизнь не удалось, сообщают в штабе.

Еще один военнослужащий получил осколочное ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – тяжелое.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь, отметили в штабе ООС.

  • 3 мая российские наемники на Донбассе прибегли к беспрецедентному нарушению – обстреляли из стрелкового оружия автомобиль наблюдателей украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК).
  • Сегодня стало известно, что на Донбасс из Ростовской области зашла колонна Градов и танков.
Вадим Ребрина
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обстрел Донбасс МИД
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