"Беспрецедентное нарушение": боевики на Донбассе обстреляли автомобиль наблюдателей СЦКК

Российские наемники на Донбассе прибегли к беспрецедентному нарушению – обстреляли из стрелкового оружия автомобиль наблюдателей украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК). Об этом сообщает пресс-служба операции объединенных сил.

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Согласно сообщению, 3 мая в кузове автомобиля наблюдательной группы были выявлены два выходные пулевые отверстия. В штабе ООС говорят, что автомобиль обстреляли из пулемета калибра 7,62 мм.

По данным штаба, огонь вели со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного.

"Следует отметить, что это первый подобный факт с момента действия мер по всеобъемлющему режиму прекращения огня", – заявили в штабе ООС.

По факту нарушения украинская сторона СЦКК собрала соответствующую доказательную базу и направила ноту наблюдательной миссии ОБСЕ.

В штабе также сообщили, что наряду с подобными провокациями на неподконтрольных территориях через так называемые СМИ боевики распространяют фейки о якобы использовании специально маркированных автомобилей СЦКК для выполнения задач военного характера.

Украинская сторона СЦКК напомнила, что развертывание в июле-августе 2020 сети наблюдательных групп вдоль всей линии разграничения стало одним из важнейших шагов по реализации мер усиленного режима прекращения огня.

28 апреля заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций продолжалось пять часов. Договориться о режиме прекращения огня не удалось, но шанс еще есть, сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.

Вадим Ребрина

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