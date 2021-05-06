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Россия собрала встречу в ООН по 2 мая 2014 года в Одессе. Там ей напомнили о "Новороссии"

06.05.2021, 12:30
Россия собрала встречу в ООН по 2 мая 2014 года в Одессе. Там ей напомнили о
Скриншот из видеозаписи 2 мая 2014 года

Кремль перекручивает историю и политизирует события 2 мая 2014 года в Одессе, где в результате беспорядков погибли несколько сторонников соборности Украины и десятки сторонников России. Голос Америки приводит выдержки из общего заявления ряда стран-членов Совбеза ООН после неформальной встречи о тех событиях.

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Встречу инициировал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя – один из главных пропагандистов Кремля в международной дипломатии.

США, Британия, Эстония, Ирландия, Норвегия, Франция, Германия и Бельгия выразили сожаление, что Кремль, используя пропагандистские нарративы о 2 мая 2014 года, умышленно пытается отвлечь внимание международного сообщества от своей многолетней агрессии против Украины.

Эти страны призвали Россию прекратить вредить Украине и перестать использовать площадки ООН в пропагандистских целях. Представитель США заявила, что Кремль злоупотребляет местом в СБ ООН, собирая встречи об Украине, чтобы ее очернять, а также использует манипуляцию историей как оружие.

Смотрите видео: В Одессе прошел марш в память о событиях 2 мая 2014 года

"События в Одессе 2 мая были вызваны массовым беспорядком и пожаром", – подчеркнула Линда Томас-Гринфилд. Представитель США также назвала агрессию России на востоке Украины "самой большой угрозой европейской безопасности".

Представительница Эстонии заявила, что ее страна "решительно осуждает чрезвычайное лицемерие российской пропаганды, которая продолжает эксплуатировать трагедию в Одессе для подстрекательства к враждебности, расколу и ненависти".

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По ее словам, антимайдановцы "заплатили чрезвычайно высокую цену за провокации России и реализацию ее проекта "Новороссия".

"Мы призываем Россию вместо того, чтобы обвинять в нацизме Украину, обратить внимание на последние события в собственной стране и массовый всплеск националистических движений, неонацизма и неосталинизма", – подчеркнула она.

Представитель Индии на встрече отметил, что Россия неправильно использует неформальные встречи в формате Аррии, ведь их цель – это рассмотрение вопросов, исключительно касающихся международного мира и безопасности.

СПРАВКА. Формат Аррии – неформальное мероприятие СБ ООН, на котором страны-члены могут обмениваться мнениями о вопросах международной безопасности, а также представить к обсуждению экспертов и спикеров вне ООН.
  • 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения сторонников соборности Украины со сторонниками России. В Доме профсоюзов, где после убийств нескольких проукраинских граждан укрылись сепаратисты, возник пожар. В ходе беспорядков погибли 48 человек.

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Евгений Пилипенко
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