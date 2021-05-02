В Одессе прошел марш в память о событиях 2 мая 2014 года: фото

В Одессе прошел "Марш защитников Одессы" в память о событиях 2 мая 2014 года, сообщает Думская.

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По данным полиции, в шествии приняли участие около 1200 человек. Порядок на улицах города обеспечивали 2600 правоохранителей, серьезных нарушений не было.

Марш начался на Соборной пощади и завершился в парке Шевченко, где прошел митинг.

Участники акции почтили минутой молчания память погибших во время событий 2 мая 2014 года в центре города Андрея Бирюкова и Игоря Иванова.

В акции приняли участие представители патриотических и ветеранских организаций. Среди выступивших на митинге в парке Шевченко был экс-нардеп и бывший командир полка "Азов" Андрей Билецкий.

2 мая 2014 года в Одессе прошли массовые столкновения проукраинских активистов со сторонниками России, вследствие которых в Доме профсоюзов возник пожар. Тогда в ходе беспорядков погибло 48 человек.

19 августа 2019 года фигуранты дела "2 мая" вышли на свободу: фото.

Фото: Думская