"Украина должна победить в геополитической битве". Линкявичус – о визите Блинкена в Киев

"Украина должна победить в геополитической битве" – таким сообщением сопроводил министр иностранных дел Литвы в 2012—2020 годах Линас Линкявичус пост в Twitter госсекретаря США о сегодняшнем визите в Киев.

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Друг Украины, неоднократно посещавший линию фронта на Донбассе, добавил: "Это вызов для всего международного сообщества, и очень важно координировать усилия США и ЕС".

"Некоторые (только) стремятся, а они сражаются", – написал Линкявичус об Украине, добавив хэшег #стойзаУкраину.

В первые часы 6 мая 2021 года глава Госдепартамента США Энтони Блинкен прибыл в Киев с однодневным рабочим визитом. Это первое посещение Украины топ-чиновником новой администрации США.

СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины продолжается восьмой год: Россия в 2014 году захватила Крым и часть Донбасса. . Необъявленная война РФ против Украины продолжается восьмой год: Россия в 2014 году захватила Крым и часть Донбасса. Путин сначала отрицал участие в захвате Крыма, но позднее похвастал этим. Москва продолжает отрицать участие в войне на востоке Украины, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ РФ и СМИ пособников в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР, не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

В Госдепе заявили, что Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. У последнего рассказали о целях визита госсекретаря США.

Также в МИД уточнили, что Украина рассчитывает на усиление политической поддержки и оборонной помощи от США по результатам визита Блинкена.

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Евгений Пилипенко

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