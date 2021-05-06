"Украина должна победить в геополитической битве". Линкявичус – о визите Блинкена в Киев
"Украина должна победить в геополитической битве" – таким сообщением сопроводил министр иностранных дел Литвы в 2012—2020 годах Линас Линкявичус пост в Twitter госсекретаря США о сегодняшнем визите в Киев.
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Друг Украины, неоднократно посещавший линию фронта на Донбассе, добавил: "Это вызов для всего международного сообщества, и очень важно координировать усилия США и ЕС".
"Некоторые (только) стремятся, а они сражаются", – написал Линкявичус об Украине, добавив хэшег #стойзаУкраину.
В первые часы 6 мая 2021 года глава Госдепартамента США Энтони Блинкен прибыл в Киев с однодневным рабочим визитом. Это первое посещение Украины топ-чиновником новой администрации США.
- В Госдепе заявили, что Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. У последнего рассказали о целях визита госсекретаря США.
- Также в МИД уточнили, что Украина рассчитывает на усиление политической поддержки и оборонной помощи от США по результатам визита Блинкена.
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