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30.10.2019, 13:10

Линкявичюс вернулся в Широкино: фоторепортаж

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Линкявичюс вернулся в Широкино: фоторепортажЛинкявичюс вернулся в Широкино: фоторепортажЛинкявичюс вернулся в Широкино: фоторепортажЛинкявичюс вернулся в Широкино: фоторепортажЛинкявичюс вернулся в Широкино: фоторепортажЛинкявичюс вернулся в Широкино: фоторепортаж
Линкявичюс вернулся в Широкино: фоторепортажЛинкявичюс вернулся в Широкино: фоторепортажЛинкявичюс вернулся в Широкино: фоторепортажЛинкявичюс вернулся в Широкино: фоторепортажЛинкявичюс вернулся в Широкино: фоторепортажЛинкявичюс вернулся в Широкино: фоторепортаж
Линкявичюс вернулся в Широкино: фоторепортажЛинкявичюс вернулся в Широкино: фоторепортажЛинкявичюс вернулся в Широкино: фоторепортажЛинкявичюс вернулся в Широкино: фоторепортажЛинкявичюс вернулся в Широкино: фоторепортажЛинкявичюс вернулся в Широкино: фоторепортаж

Министр иностранных дел Литвы посетил Широкино и Мариуполь

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс встретился с украинскими военными одной из частей в Широкино, разрушенном поселке от обстрелов со стороны боевиков. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.

В Мариуполе группа дипломатов и Линкявичюс также провели встречу с министром иностранных дел Вадимом Пристайко и представителями военного командования.

"Стороны обсудили особенности действий российских оккупационных войск и их влияние на жизнь гражданского населения Донбасса", - уточнили в пресс-центре.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

  • В марте 2016 года Линкявичюс уже приезжал в Широкино, он тогда заявлял, что во время его визита был артобстрел со стороны террористов.

Читайте также: МИД Литвы осудил агрессию России в Керченском проливе

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Теги: фото, широкино, линас линкявичюс, вадим пристайко
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