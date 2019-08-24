Глава МИД Литвы поздравил украинцев с Днем независимости - видео

Линас Линкявичюс (фото - flickr МИД Литвы)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус поздравил Украину с Днем независимости, обратившись на украинском языке. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

"Уважаемые друзья, уважаемые украинцы! 80 лет назад пакт Риббентропа-Молотова разделил Европу, но не разрушил единства наших народов. Литва и Украина всегда шли вместе по пути свободы, Литва поддерживала и будет поддерживать борьбу Украины за свободу и территориальную целостность. С Днем независимости, Украина! За вашу и нашу свободу!" — говорится в поздравлении главы литовского МИД.

24 августа США ко Дню независимости заявили о поддержке Украины.

Google посвятил дудл Дню независимости Украины.

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