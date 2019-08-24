Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Глава МИД Литвы поздравил украинцев с Днем независимости - видео

Глава МИД Литвы поздравил украинцев с Днем независимости - видео - Фото
Линас Линкявичюс (фото - flickr МИД Литвы)
24.08.2019, 10:47

Линас Линкявичус обратился на украинском языке

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус поздравил Украину с Днем независимости, обратившись на украинском языке. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

"Уважаемые друзья, уважаемые украинцы! 80 лет назад пакт Риббентропа-Молотова разделил Европу, но не разрушил единства наших народов. Литва и Украина всегда шли вместе по пути свободы, Литва поддерживала и будет поддерживать борьбу Украины за свободу и территориальную целостность. С Днем независимости, Украина! За вашу и нашу свободу!" — говорится в поздравлении главы литовского МИД. 

Читайте также: Сегодня Украина отмечает День независимости

Напишите нам
линас линкявичюс день независимости
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 