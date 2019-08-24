США ко Дню независимости заявили о поддержке Украины

Майкл Помпео (фото - ЕРА)

Государственный секретарь США Майк Помпео от имени президента Дональда Трампа и американского народа поздравил украинцев с 28-м Днем независимости. Об этом говорится на сайте Госдепа США.

Помпео заявил, что США твердо поддерживают Украину в пределах международно признанных границ, включая оккупированные районы Донбасса и Крыма, а также ее сопротивление российской агрессии: "США твердо поддерживают процветающую, демократическую и свободную Украину".

Госсекретарь США упомянул президентские и парламентские выборы, прошедшие в Украине, которые, по его мнению, "подтвердили стремление украинцев к мирному, процветающему и демократическому будущему".

Читайте также: Сегодня Украина отмечает День независимости

"Как отметил президент Зеленский, используя свой потенциал, Украина может стать примером для других стран региона и за его пределами. Соединенные Штаты поддерживают Украину в этот исторический момент, и мы рассчитываем на сотрудничество с новым правительством и народом Украины для продвижения реформ, имеющих решающее значение для успеха вашей страны", - добавил Помпео.

"Наилучшие пожелания в связи с радостным Днем независимости и наступающим мирным и процветающим годом", - резюмировал госсекретарь.

23 августа в США заявили о готовности присоединиться к переговорам в Нормандском формате.

Смотрите также: В Киеве проходит Шествие достоинства: фото и видео