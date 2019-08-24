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Google посвятил дудл Дню независимости Украины

Google посвятил дудл Дню независимости Украины - Фото
Google (фото - depositphotos.com)
24.08.2019, 08:33

Ко Дню независимости поисковая система выпустила дудл с изображением сине-желтого флага Украины

Поисковая система Google посвятила дудл Дню независимости Украины, который отмечается ежегодно 24 августа. 

На картинке изображен сине-желтый флаг.

  • 24 августа в Украине ежегодно отмечается День независимости в честь принятия Верховной Радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины.
  • Полную государственную независимость Украина получила после проведения общенационального референдума 1 декабря 1991 года, когда за ее независимость высказалось 90,32% граждан.
  • 20 февраля 1992 года Верховная рада Украины приняла постановление "О Дне независимости Украины", установив праздничным днем 24 августа.

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Google дудл день независимости
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