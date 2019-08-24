Google посвятил дудл Дню независимости Украины

Поисковая система Google посвятила дудл Дню независимости Украины, который отмечается ежегодно 24 августа.
На картинке изображен сине-желтый флаг.
- 24 августа в Украине ежегодно отмечается День независимости в честь принятия Верховной Радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины.
- Полную государственную независимость Украина получила после проведения общенационального референдума 1 декабря 1991 года, когда за ее независимость высказалось 90,32% граждан.
- 20 февраля 1992 года Верховная рада Украины приняла постановление "О Дне независимости Украины", установив праздничным днем 24 августа.
Читайте также: Сегодня Украина отмечает День независимости