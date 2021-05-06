Зеленский: Снайперских выстрелов стало меньше, но угроза со стороны России еще возможна

Россия частично начала отводить войска, но делает это медленно, а значит все еще может быть угрозой для Украины – с другой стороны снайперы стали реже стрелять. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, как он оценивает уровень угрозы со стороны РФ, во время пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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Глава страны отметил, что из тех десятков тысяч военных РФ, которые находятся на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, а также вдоль украинско-российской границы, отходить начали только около 3000-3500 человек и только с территории аннексированного Крыма. "Больше нигде отведения мы пока не видим", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что отведение происходит медленно, поэтому угроза со стороны России пока еще является возможной.

"При этом хочу сказать правду, что уменьшилось количество снайперских выстрелов и это, слава всем, кто нас поддерживал, и слава богу, скажу вам честно, потому что именно из-за снайперских пуль большинство погибших в этом году", – заявил он.

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Дарья Мостовая

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