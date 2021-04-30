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Миссия США при ОБСЕ об отводе российских войск: Аналогичные заявления были в 2014 году

30.04.2021, 07:30
Миссия США при ОБСЕ об отводе российских войск: Аналогичные заявления были в 2014 году - Фото
Российские военные (фото - пресс-служба Минобороны РФ)

Вчера, 29 апреля, миссия США при ОБСЕ выступила с заявлением, в котором заявила, что Россия упорно не желает прекращать агрессию на востоке Украины, а начатый отвод войск от украинских границ еще ни о чем не говорит. Заявление было выложено на сайте миссии.

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В нем говорится, что в последние месяцы количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе резко возросло: если во втором полугодии 2020 года таких нарушений было около 600 в месяц, то сейчас эта цифра составляет примерно 2800.

Американская сторона отметила, что Россия продолжает активно препятствовать мирному процессу – она "подпитывает конфликт", начатый семь лет назад и стремится усилить напряжение на местах, отрицая, что является стороной конфликта и "увековечивая ложную версию о беспристрастном посреднике".

В миссии заявили, что несмотря на частичный отвод войск от украинской границы, они будут продолжать следить за ситуацией, "учитывая тот факт, что Россия делала аналогичные заявления в 2014 году незадолго до начала семилетней агрессии".

В заключение США в очередной раз призвали РФ прекратить огонь на Донбассе и оккупацию Крыма, разблокировать украинские суда в Черном море, освободить политзаключенных украинцев и вывести свои силы и технику с востока Украины.

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Дарья Мостовая
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