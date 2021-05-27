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Донбасс. Боевики систематически нарушают условия отвода войск на трех участках – штаб ООС

27.05.2021, 18:13
Донбасс. Боевики систематически нарушают условия отвода войск на трех участках – штаб ООС - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Российско-оккупационные войска на Донбассе систематически нарушают условия разведения войск на трех участках. Об этом сообщает украинская сторона совместного центра по контролю и координации, передает в Facebook штаб ООС.

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Согласно ежедневных отчетов, миссия ОБСЕ с помощью беспилотника систематически фиксирует нарушения порядка и условий разведения сил и средств в пределах и вблизи участков №1 "Станица Луганская", №2 "Золотое" и №3 "Петровское".

С начала мая текущего года, зафиксировано 304 человека, которые в разное время находились в пятикилометровой зоне вокруг участков разведения, из них 188 – непосредственно на участках разведения.

Как отмечается, неподалеку КПВВ "Золотое", непосредственно в пределах участка разведения, оккупанты разместили контейнеры неизвестного назначения.

Кроме того боевики продолжают оборудование позиций в непосредственной близости от районов разведения, а также глушат заранее анонсированные полеты БПЛА миссии.

  • Сегодня, 27 мая, от прицельного огня со стороны временно оккупированных Россией районов Луганской области погиб военнослужащий ВСУ. 

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Наталия Медведева
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Донбасс обсе разведение войск
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