Донбасс. Боевики систематически нарушают условия отвода войск на трех участках – штаб ООС

Российско-оккупационные войска на Донбассе систематически нарушают условия разведения войск на трех участках. Об этом сообщает украинская сторона совместного центра по контролю и координации, передает в Facebook штаб ООС.

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Согласно ежедневных отчетов, миссия ОБСЕ с помощью беспилотника систематически фиксирует нарушения порядка и условий разведения сил и средств в пределах и вблизи участков №1 "Станица Луганская", №2 "Золотое" и №3 "Петровское".

С начала мая текущего года, зафиксировано 304 человека, которые в разное время находились в пятикилометровой зоне вокруг участков разведения, из них 188 – непосредственно на участках разведения.

Как отмечается, неподалеку КПВВ "Золотое", непосредственно в пределах участка разведения, оккупанты разместили контейнеры неизвестного назначения.

Кроме того боевики продолжают оборудование позиций в непосредственной близости от районов разведения, а также глушат заранее анонсированные полеты БПЛА миссии.

Сегодня, 27 мая, от прицельного огня со стороны временно оккупированных Россией районов Луганской области погиб военнослужащий ВСУ.

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Наталия Медведева

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