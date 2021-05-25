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Война | Российские ракеты прилетели в гаражи и жилой дом прифронтового поселка на Донбассе

25.05.2021, 08:43
Российские ракеты прилетели в гаражи и жилой дом прифронтового поселка на Донбассе - Фото
Скриншот из видеозаписи

24 мая боевики гибридной российской армии на временно оккупированной части украинского Донбасса применили противотанковый ракетный комплекс против гражданских. Произошло это в Донецкой области, пишет пресс-служба операции объединенных сил.

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Обстрел был осуществлен в направлении Шумов. Там с середины мая действуют "гарантии безопасности" на ремонтно-восстановительные работы по стороны от линии разграничения огня.

Одна из ракет ПТРК попала в гаражи кооператива "Северный", вторая – в жилой дом в поселке Пивничное. Это практически в километре за позициями ВСУ под Шумами, если стрелять со стороны подконтрольной россиянам и их коллаборационистам Горловки.

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Маркировка на фрагментах ракет указывает, пишет штаб, что это боеприпасы российского производства.

То есть, инцидент в очередной раз доказывает непосредственное участие России в войне против Украины и совершении преступлений против человечности на востоке.

СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины продолжается восьмой год: Россия в 2014 году захватила Крым и часть Донбасса. Путин сначала отрицал участие в захвате Крыма, но позднее похвастал этим. Москва продолжает отрицать участие в войне на востоке Украины, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ РФ и СМИ пособников в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР, не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

Военные убеждены, что такой обстрел – типичная провокация, чтобы украинский войска открыли ответный огонь и можно было затем обвинить их в "нарушении режима прекращения огня в районе, где действуют зеркальные гарантии на безопасное проведение работ".

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Евгений Пилипенко
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