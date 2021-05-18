Боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов, установленных в жилом квартале Донецка – штаб
Вечером 17 мая боевики гибридной армии России из жилых кварталов Донецка обстреляли минами калибра 82 и 120 мм позиции украинской армии около Песков. Об этом случае стрельбы "из-за спин мирных жителей" сообщила пресс-служба операции объединенных сил.
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По данным военных, огонь вели с площадки в жилой застройке рядом с городской клинической больницей №21. "Целью действий пророссийских наемников было провоцирование подразделений ВСУ на открытие огня", – подчеркнули в ООС.
Военные отметили, что такие обстрелы со стороны оккупантов "сопровождались интенсивными информационными вбросами" в российских СМИ и подконтрольных им СМИ на временно оккупированной территории Донбасса.
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Тактика разжигания ненависти местных жителей к "украинским карателям" применяется российскими оккупантами, их пособниками и российскими СМИ с начала войны:
Кроме того, вчера снайпер врага ранил бойца ООС. "Состояние здоровья защитника удовлетворительное", – уточнили в штабе.
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