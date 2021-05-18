Боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов, установленных в жилом квартале Донецка – штаб

Вечером 17 мая боевики гибридной армии России из жилых кварталов Донецка обстреляли минами калибра 82 и 120 мм позиции украинской армии около Песков. Об этом случае стрельбы "из-за спин мирных жителей" сообщила пресс-служба операции объединенных сил.

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По данным военных, огонь вели с площадки в жилой застройке рядом с городской клинической больницей №21. "Целью действий пророссийских наемников было провоцирование подразделений ВСУ на открытие огня", – подчеркнули в ООС.

Военные отметили, что такие обстрелы со стороны оккупантов "сопровождались интенсивными информационными вбросами" в российских СМИ и подконтрольных им СМИ на временно оккупированной территории Донбасса.

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Тактика разжигания ненависти местных жителей к "украинским карателям" применяется российскими оккупантами, их пособниками и российскими СМИ с начала войны:

Кроме того, вчера снайпер врага ранил бойца ООС. "Состояние здоровья защитника удовлетворительное", – уточнили в штабе.

СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины продолжается восьмой год: Россия в 2014 году захватила Крым и часть Донбасса. . Необъявленная война РФ против Украины продолжается восьмой год: Россия в 2014 году захватила Крым и часть Донбасса. Путин сначала отрицал участие в захвате Крыма, но позднее похвастал этим. Москва продолжает отрицать участие в войне на востоке Украины, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ РФ и СМИ пособников в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР, не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

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Евгений Пилипенко

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