UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Война | На Бахмутской трассе от пули снайпера российских оккупантов погиб военный ВСУ

27.05.2021, 14:30
На Бахмутской трассе от пули снайпера российских оккупантов погиб военный ВСУ - Фото
Фото: пресс-служба ООС

Сегодня, 27 мая, от прицельного огня со стороны временно оккупированных Россией районов Луганской области погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север" операции объединенных сил.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Трагедия произошла недалеко от поселка Новотошковское, которое находится на трассе Р-66 ("Бахмутка").

Новость будет дополнена именем и данными о погибшем защитнике Украине не ранее, чем военное командование сообщит его родным о трагедии.

На обстрел со стороны российско-оккупационных войск подразделения ООС открыли огонь в ответ.

СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины продолжается восьмой год: Россия в 2014 году захватила Крым и часть Донбасса. Путин сначала отрицал участие в захвате Крыма, но позднее похвастал этим. Москва продолжает отрицать участие в войне на востоке Украины, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ РФ и СМИ пособников в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР, не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

Это третий погибший от снайперов врага боец ВСУ в мае 2021 года (один – 6 мая, второй – 13 мая; Сергей Коробцов и Павел Колесник соответственно, оба из 58-й бригады).

Читайте также: "Украина чувствует себя одинокой": лидер немецкой партии об отношении ЕС к войне с Россией 

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России война Донбасс погибший потери снайпер новотошковское
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 