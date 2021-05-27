Сегодня, 27 мая, от прицельного огня со стороны временно оккупированных Россией районов Луганской области погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север" операции объединенных сил.

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Трагедия произошла недалеко от поселка Новотошковское, которое находится на трассе Р-66 ("Бахмутка").

Новость будет дополнена именем и данными о погибшем защитнике Украине не ранее, чем военное командование сообщит его родным о трагедии.

На обстрел со стороны российско-оккупационных войск подразделения ООС открыли огонь в ответ.

СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины продолжается восьмой год: Россия в 2014 году захватила Крым и часть Донбасса. . Необъявленная война РФ против Украины продолжается восьмой год: Россия в 2014 году захватила Крым и часть Донбасса. Путин сначала отрицал участие в захвате Крыма, но позднее похвастал этим. Москва продолжает отрицать участие в войне на востоке Украины, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ РФ и СМИ пособников в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР, не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

Это третий погибший от снайперов врага боец ВСУ в мае 2021 года (один – 6 мая, второй – 13 мая; Сергей Коробцов и Павел Колесник соответственно, оба из 58-й бригады).

24 мая 2021 года российские ракеты прилетели в гаражи и жилой дом прифронтового поселка на Донбассе: фото.

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Евгений Пилипенко

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