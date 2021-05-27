Война | На Бахмутской трассе от пули снайпера российских оккупантов погиб военный ВСУ
Сегодня, 27 мая, от прицельного огня со стороны временно оккупированных Россией районов Луганской области погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север" операции объединенных сил.
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Трагедия произошла недалеко от поселка Новотошковское, которое находится на трассе Р-66 ("Бахмутка").
Новость будет дополнена именем и данными о погибшем защитнике Украине не ранее, чем военное командование сообщит его родным о трагедии.
На обстрел со стороны российско-оккупационных войск подразделения ООС открыли огонь в ответ.
Это третий погибший от снайперов врага боец ВСУ в мае 2021 года (один – 6 мая, второй – 13 мая; Сергей Коробцов и Павел Колесник соответственно, оба из 58-й бригады).
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