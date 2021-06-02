Зеленский ввел в действие решение СНБО о мирном урегулировании на Донбассе: что в нем

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 июня об активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

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СНБО поручил Кабмину в двухмесячный срок подготовить законопроекты о введении на временно оккупированных территориях правосудия переходного периода и внести их на рассмотрение Верховной Рады.

В трехмесячный срок правительство должно обеспечить функционирование системы государственного иновещания с разветвленной инфраструктурой государственных корреспондентских пунктов в Украине и за рубежом.

С привлечением СБУ Кабмин должен отработать вопрос об отзыве сетевых ресурсов (IP-адресов), которые выделены в пользование операторам (провайдерам) телекоммуникаций, находящимся на временно оккупированных территориях или использующимся в информационной агрессии РФ против Украины.

В шестимесячный срок правительство должно обеспечить развертывание общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7 на базе Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения как оператора государственного мультиплекса.

Также на оккупированных территориях должно быть обеспечено радиовещание в средневолновом диапазоне, в том числе со специальным контентом.

До 2021 года Кабмин должен завершить обустройство контрольных пунктов въезда-выезда в ОРДЛО.

Кроме того СНБО обязало правительство создать Центр документирования нарушений прав человека и вреда, причиненного в результате вооруженной агрессии РФ.

МИДу поручено обеспечить информирование международного сообщества о социально-гуманитарной политике и политике безопасности на временно оккупированных территориях.

Каждые полгода МВД должно информировать СНБО о результатах принятых мер по поддержанию общественной безопасности и порядка в ОРДЛО.

Главнокомандующий ВСУ должен ежеквартально информировать СНБО о результатах принятия мер по предупреждению возможных вооруженных провокаций на линии соприкосновения.

За полгода ВСУ должны усилить оборону десантно опасных участков украинского побережья Черного и Азовского морей, а также объектов критической инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.

СБУ и разведку обязали "обеспечить добычу опережающей информации о попытках реализации спецслужбами иностранных государств сценариев дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации в Украине, выявление и пресечение их разведывательно-подрывной деятельности".

Минкульт должен каждые полгода информировать СНБО о размещении позиционных материалов по стабилизации ситуации в ОРДЛО.

Некоторые части указа президента засекречены.

27 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз передаст Украине для пострадавших от войны на Донбассе €25,4 млн.

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Вадим Ребрина

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