ЕС выделит €25 млн для пострадавших на Донбассе: итоги разговора фон дер Ляйен с Зеленским

Евросоюз передаст Украине для пострадавших от войны на Донбассе €25,4 млн. Об этом сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

"Я подтвердила неизменную поддержку ЕС реформ и территориальной целостности Украины. Мы объявили о новой помощи в размере 25,4 миллиона евро для поддержки людей, пострадавших от конфликта", – написала она.

В пресс-службе Зеленского сообщили, что стороны обменялись мнениями о ситуации на востоке Украины и подтвердили приверженность полному выполнению минских договоренностей и нормандского формата, а также решительную поддержку со стороны ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

В ОП также отметили, что президенты договорились о необходимости активизировать усилия по предоставлению Украине необходимого количества вакцин и продолжать сотрудничество для взаимного признания цифровых COVID-сертификатов для путешествий граждан Украины и ЕС.

У Зеленского добавили, что лидеры обсудили начало работы Крымской платформы и договорились о сотрудничестве в этом формате.

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Как отметили на сайте Еврокомиссии, общий объем гуманитарной помощи ЕС с начала конфликта составил 190 млн евро.

В ЕК сообщают, что объявленное сегодня финансирование поможет пострадавшим от конфликта:

- улучшить медицинское обслуживание;

- получить доступ к юридической поддержке;

- отремонтировать поврежденные дома, школы и больницы;

- получать доступ к безопасной воде;

- получать доступ к образованию.

"Первоочередное внимание будет уделяться потребностям уязвимых категорий населения, таких как пожилые люди и люди с ограниченными возможностями", – говорится в сообщении.

15 апреля у главы Еврокомиссии отклонили приглашение Зеленского приехать в августе в Киев – для принятия участия в Крымской платформе и праздновании Дня независимости.

Наталия Медведева

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