UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ЕС выделит €25 млн для пострадавших на Донбассе: итоги разговора фон дер Ляйен с Зеленским

27.05.2021, 18:52
ЕС выделит €25 млн для пострадавших на Донбассе: итоги разговора фон дер Ляйен с Зеленским - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Julien Warnand/ЕРА)

Евросоюз передаст Украине для пострадавших от войны на Донбассе €25,4 млн. Об этом сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

"Я подтвердила неизменную поддержку ЕС реформ и территориальной целостности Украины. Мы объявили о новой помощи в размере 25,4 миллиона евро для поддержки людей, пострадавших от конфликта", – написала она.

В пресс-службе Зеленского сообщили, что стороны обменялись мнениями о ситуации на востоке Украины и подтвердили приверженность полному выполнению минских договоренностей и нормандского формата, а также решительную поддержку со стороны ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

В ОП также отметили, что президенты договорились о необходимости активизировать усилия по предоставлению Украине необходимого количества вакцин и продолжать сотрудничество для взаимного признания цифровых COVID-сертификатов для путешествий граждан Украины и ЕС.

У Зеленского добавили, что лидеры обсудили начало работы Крымской платформы и договорились о сотрудничестве в этом формате.

ОБНОВЛЕНО В 19:25.

Как отметили на сайте Еврокомиссии, общий объем гуманитарной помощи ЕС с начала конфликта составил 190 млн евро.

В ЕК сообщают, что объявленное сегодня финансирование поможет пострадавшим от конфликта:

- улучшить медицинское обслуживание; 

- получить доступ к юридической поддержке;

- отремонтировать поврежденные дома, школы и больницы;
- получать доступ к безопасной воде;

- получать доступ к образованию.

"Первоочередное внимание будет уделяться потребностям уязвимых категорий населения, таких как пожилые люди и люди с ограниченными возможностями", – говорится в сообщении.

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Донбасс урсула фон дер ляйен
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 