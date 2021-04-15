У главы Еврокомиссии отклонили приглашение Зеленского приехать на Крымскую платформу
В январе президент Украины Владимир Зеленский пригласил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посетить Киев в августе текущего года в честь празднования Дня независимости и для принятия участия в Крымской платформе. Однако ему ответили отказом, причем за подписью советника фон дер Ляйен – Бьерна Зайберта, пишет Politico.
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По словам евродипломатов, такой поступок является нарушением дипломатического протокола, так как отклонять приглашения и выражать свои сожаления по этому поводу должна была сама глава Еврокомиссии. Более того, отклонение приглашения может быть расценено как выражение сомнения в поддержке Украины со стороны ЕС, пишут журналисты.
Также у дипломатов вызвала вопросы причина, по которой было отклонено приглашение – "слишком загруженная повестка дня", хотя в конце августа институты Евросоюза обычно не работают по причине летних каникул, говорится в публикации.
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер комментировать сложившуюся ситуацию отказался.
- 15 января 2021 года Зеленский пригласил в Киев на День независимости Украины канцлера Германии Меркель.
- В том же месяце президент предложил фон дер Ляйен принять личное участие в саммите Крымской платформы в августе этого года.
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