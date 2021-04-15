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У главы Еврокомиссии отклонили приглашение Зеленского приехать на Крымскую платформу

15.04.2021, 11:32
У главы Еврокомиссии отклонили приглашение Зеленского приехать на Крымскую платформу - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Patrick Seeger/ЕРА)

В январе президент Украины Владимир Зеленский пригласил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посетить Киев в августе текущего года в честь празднования Дня независимости и для принятия участия в Крымской платформе. Однако ему ответили отказом, причем за подписью советника фон дер Ляйен – Бьерна Зайберта, пишет Politico.

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По словам евродипломатов, такой поступок является нарушением дипломатического протокола, так как отклонять приглашения и выражать свои сожаления по этому поводу должна была сама глава Еврокомиссии. Более того, отклонение приглашения может быть расценено как выражение сомнения в поддержке Украины со стороны ЕС, пишут журналисты.

Также у дипломатов вызвала вопросы причина, по которой было отклонено  приглашение – "слишком загруженная повестка дня", хотя в конце августа институты Евросоюза обычно не работают по причине летних каникул, говорится в публикации.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер комментировать сложившуюся ситуацию отказался.

  • 15 января 2021 года Зеленский пригласил в Киев на День независимости Украины канцлера Германии Меркель
  • В том же месяце президент предложил фон дер Ляйен принять личное участие в саммите Крымской платформы в августе этого года.

Читайте также: Зеленский поговорил с фон дер Ляйен: ЕС полностью поддерживает евроинтеграцию Украины – ОП

Дарья Мостовая
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Украина ЕС урсула фон дер ляйен еврокомиссия саммит приглашение день независимости крымская платформа
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