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Зеленский пригласил Меркель в Киев на День Независимости Украины

15.01.2021, 19:22
Зеленский пригласил Меркель в Киев на День Независимости Украины - Фото
Владимир Зеленский и Ангела Меркель (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого проинформировал канцлера о ситуации на Донбассе и пригласил посетить Украину. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Стороны подробно обсудили ситуацию в Украине и Германии, связанную с пандемией COVID-19 и поставкой вакцины от этой инфекции. Зеленский попросил Меркель о содействии в ускорении получения вакцины для Украины.

Также президент подробно проинформировал канцлера о ситуации на Донбассе, отметив, что режим прекращения огня, который продолжается с 27 июля 2020 года, в целом соблюдается, хотя и с провокациями. Он сообщил о гибели во время обстрела украинского военного на этой неделе и о раненом накануне.

Зеленский акцентировал внимание на том, что, кроме установления режима прекращения огня, практически отсутствует прогресс в других аспектах мирного урегулирования, хотя Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров нормандской четверки в Париже в декабре 2019 года.

Обе стороны признали, что переговоры советников лидеров нормандской четверки 12 января этого года в Берлине были непростыми, но конструктивными. Украина и Германия ожидают следующих консультаций 22 января.

Зеленский предложил Германии присоединиться к международной платформы по деоккупации Крыма, а также пригласил Меркель посетить Киев по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

12 января, в Берлине состоялась встреча политических советников лидеров нормандской четверки, которая длилась шесть часов. У Зеленского сообщили, что обсуждались все пункты повестки дня, от безопасности до гуманитарных вопросов, и назвали дискуссию "непростой, но конструктивной".

Вадим Ребрина
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