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Призывы к псевдовыборам под кураторством из РФ. СБУ взяла любителей СССР под Днепром: фото

01.06.2021, 11:39
Призывы к псевдовыборам под кураторством из РФ. СБУ взяла любителей СССР под Днепром: фото - Фото
Обыски (Фото: СБУ)

В Днепропетровской области прекратили деятельность группы, которая, по данным следствия, "хотела восстановить структуры СССР" и имела кураторов из РФ. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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По данным СБУ, сторонники "восстановления СССР" хотели основать фейковые "народные советы" и "силовые структуры" в Днепропетровской области.

Правоохранители утверждают, что местная жительница "с опытом" создания таких образований привлекла к участию в антигосударственных мероприятиях почти 100 человек. Более того, она проводила агитацию среди местных жителей с призывом поучаствовать в псевдовыборах "новых государственных органов". Все это координировалось российской организацией "Верховный совет СССР".

По данным следователей, участникам группы выдавали "справки о гражданстве СССР".

Оперативники также установили, что в формировании "силового блока" фейковых органов участвовали члены незарегистрированной организации российского "Международного союза советских офицеров", отмечают в спецслужбе.

В СБУ пишут, что во время обысков у организатора и активных участников группы обнаружили:

- документацию фейковых "народных советов";
- компьютерную технику, которая использовалась для изготовления "справок о гражданстве СССР";
- списки участников группы;
- переписку с российскими кураторами.

Открыто уголовное дело за пропаганду тоталитарных режимов (ч. 2 ст. 436-1 УК). Максимальная санкция статьи – до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Оксана Житнюк
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Россия ссср сбу днепропетровская область сепаратизм пропаганда
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