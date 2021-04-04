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Резников: У нас есть региональная идентичность, а сепаратизм – контрабанда идеологии из РФ

04.04.2021, 19:33
Резников: У нас есть региональная идентичность, а сепаратизм – контрабанда идеологии из РФ - Фото
Алексей Резников (Скриншот видео программы Свобода слова Савика Шустера)

У украинцев сильно развито осознание региональной идентичности, но в этом нет угрозы сепаратизма. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Дом.

"В нашей стране не существует сепаратизма как такового – самостоятельного, доморощенного. У нас существует контрабанда идеологии через границу с северной страной, которую она вкручивает в головы людей, совершает информационные атаки, ведет пропаганду, которая захлестывает сердца и умы людей – это элемент гибридной войны ... сепаратизма, как такового, у нас нет и быть не может", – сказал Резников.

По его мнению, особенность Украины состоит в том, что у ее граждан сильно развита региональная идентичность, и это нормально.

"Вот мне докладывают результаты соцопросов, а мы занимаемся в том числе и временно оккупированными территориями, и мне говорят: "Донецкий и Луганский регионы характеризуются высокоразвитой региональной идентичностью" – будто это какая-то страшилка", – рассказал Резников. 

Он отметил, что региональную идентичность имеют везде в Украине и привел в пример Черкасскую, Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.

"Поэтому региональная идентичность точно есть. Ее не нужно бояться. Это не сепаратизм", – добавил вице-премьер.

  • 2 апреля Резников заявил, что Россию можно заставить прекратить агрессию, только усилив международные санкции.

Читайте также: Резников: В этом году в России произойдут "тектонические изменения"

Наталия Медведева
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Алексей Резников сепаратизм Донбасс
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