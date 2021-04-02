Резников: Россию можно заставить прекратить агрессию, только усилив санкции

Европа и западные страны должны усилить санкции против России, чтобы помочь Украине. Об этом заявил в эфире Украина 24 министр реинтеграции Алексей Резников, отвечая на вопрос, как можно заставить Россию прекратить агрессию против Украины, учитывая, что "санкции Европы носят более декларативный характер и воевать с РФ никто не собирается".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сегодня мы оставляем как единственный вариант это политически-дипломатический вариант. Это усиление санкций со стороны всех стран: европейских, США, Канады, Австралии, и других стран, которые поддерживают Украину и четко утверждают, что уважают наш суверенитет и территориальную целостность", – сказал министр.

Он подчеркнул, что надо действовать таким образом, чтобы эта война перестала быть выгодной для РФ. "Россияне – они прагматики. Можно много про них говорить, но они точно прагматичные и умные, поэтому они будут ставить на весы, что им выгоднее – продолжать эту войну в Украине или выйти из нее", – отметил чиновник.

10 февраля 2021 года в Евросоюзе заявили, что готовы применить против РФ "глобальный режим санкций".

3 марта Байден продлил санкции против России за агрессию против Украины и оккупацию Крыма еще на год.

Читайте также: В нелегитимной Госдуме РФ требуют объявить в розыск Резникова за слова о россиянах в Крыму

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.