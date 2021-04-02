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Резников: Россию можно заставить прекратить агрессию, только усилив санкции

02.04.2021, 06:39
Резников: Россию можно заставить прекратить агрессию, только усилив санкции - Фото
Алексей Резников (фото - facebook.com-reznikovoleksii)

Европа и западные страны должны усилить санкции против России, чтобы помочь Украине. Об этом заявил в эфире Украина 24 министр реинтеграции Алексей Резников, отвечая на вопрос, как можно заставить Россию прекратить агрессию против Украины, учитывая, что "санкции Европы носят более декларативный характер и воевать с РФ никто не собирается".

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"Сегодня мы оставляем как единственный вариант это политически-дипломатический вариант. Это усиление санкций со стороны всех стран: европейских, США, Канады, Австралии, и других стран, которые поддерживают Украину и четко утверждают, что уважают наш суверенитет и территориальную целостность", – сказал министр.

Он подчеркнул, что надо действовать таким образом, чтобы эта война перестала быть выгодной для РФ. "Россияне – они прагматики. Можно много про них говорить, но они точно прагматичные и умные, поэтому они будут ставить на весы, что им выгоднее – продолжать эту войну в Украине или выйти из нее", – отметил чиновник.

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Дарья Мостовая
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