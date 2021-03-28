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В нелегитимной Госдуме РФ требуют объявить в розыск Резникова за слова о россиянах в Крыму

28.03.2021, 11:10
В нелегитимной Госдуме РФ требуют объявить в розыск Резникова за слова о россиянах в Крыму - Фото
Алексей Резников (Фото: пресс-служба президента)

Граждан России, незаконно переехавших на территорию оккупированного Россией Крыма, выдворят, когда полуостров вернется под контроль правительства Украины. Об этом телеканалу Дом заявил министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников. Из-за этих слов в нелегитимной Госдуме РФ призвали объявить его в розыск. 

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"Что касается судьбы этих людей, которых завезли. Они не граждане Украины, они приехали либо добровольно, либо насильно… Я не люблю слово "депортация", оно несет дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны", – заявил Резников, отвечая на вопрос о "перспективах" незаконно прибывших в Крым россиян.

Он отметил, что если гражданин РФ прибыл на оккупированную территорию законным путем, через официальную украинскую границу, "наверное, к ним не будет вопросов": "А все, кто попал непонятным нам путем, они все нарушители закона, который регулирует правила пересечения границы Украины. Соответственно, они все подлежат выдворению".

Депутат нелегитимной Госдумы РФ Михаил Шеремет потребовал открыть против Резникова дело и объявить его в розыск, а также дать словам оценку "на предмет угрозы жизни гражданам РФ", сообщают РосСМИ.

  • 20 марта оккупанты запретили украинцам владеть землей в Крыму. В МИД Украины назвали этот указ юридически ничтожным, уточнив, что он идет в русле российской политики притеснения, дискриминации и вытеснения украинцев с временно оккупированного полуострова.
Владислав Сердюк
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Алексей Резников Крым михаил шеремет
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