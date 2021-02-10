Права человека | Евросоюз готов применить против России "глобальный режим санкций": вице-глава Еврокомиссии
Евросоюз готов применить против России "глобальный режим санкций" в защиту прав человека. Об этом вчера, 9 февраля, заявил в Европарламенте исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
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По его мнению, темп урегулирования войны России против Украины на Донбассе "остается слишком медленным".
Домбровскис отметил "конструктивный подход и усилия президента Зеленского" по этой теме, и подчеркнул – теперь Москва "должна ответить взаимностью". При этом еврочиновник добавил: ЕС считает, что Россия продолжит "использовать значительное влияние" на свои гибридные войска на востоке Украины.
Учитывая игнорирование Россией мирных шагов Украины, Домбровскис заверил, что санкции ЕС против страны-оккупанта "по-прежнему остаются связаны с полным выполнением минских соглашений".
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"Если государства-члены ЕС этого захотят, мы готовы использовать против России глобальный режим санкций ЕС в области прав человека", – сказал он.
Мишени для санкций могут быть как государственные, так и негосударственные, и независимо от того, где они находятся. Такие санкции не нацелены на гражданское население. Включают запрет на въезд в ЕС, заморозку активов в ЕС, запрет всем в ЕС предоставлять фигурантам финансы и экономические ресурсы.
Домбровскис также обеспокоен влиянием российской дезинформации о процессе вакцинации в Украине и, говорит, ЕС "готов помочь в борьбе с фейками и скептицизмом к вакцинам".
Он заверил, что "Украина остается в центре европейской повестки дня" и получает от ЕС "политическую, финансовую и техническую помощь на реформы".
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