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Резников: В этом году в России произойдут "тектонические изменения"

03.04.2021, 17:37
Резников: В этом году в России произойдут
Алексей Резников (Фото: пресс-служба Кабмина)

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что в этом году в России произойдут "тектонические изменения", которые положат начало деоккупации Донбасса. Об этом он сказал в эфире телеканала Дом.

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"Думаю, в этом году будут какие-то очень серьезные изменения в России... Я вот чувствую, произойдут тектонические изменения в России. Это мое глубокое чувство, не убеждение – чувство", – сказал Резников.

По его мнению, это положит начало изменениям в вопросе возвращения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Резников сказал, что полноценная реинтеграция территорий продлится не менее 25 лет. Он призвал не путать реинтеграцию с деоккупацией.

"Реинтеграция предусматривает ментальное возвращения людей. Реинтеграция предполагает разминирование территорий, а это десятилетия. Экономику восстановить, построить новые заводы, новые школы, новые теплоэлектростанции и многое другое. Это десятки лет", – сказал Резников.

В сентябре в РФ должны состояться выборы в Госдуму.

  • В действующей нелегитимной Госдуме РФ призвали объявить Резникова в розыск за слова о гражданах РФ в оккупированном Крыму. Он сказал, что россиян, незаконно переехавших на территорию Крыма, выдворят, когда полуостров вернется под контроль правительства Украины.
  • После этого ведущая российского пропагандистского "Первого канала" Екатерина Стриженова во время прямого эфира ток-шоу, на котором обсуждали заявление Резникова, на словах "за что нам еще покаяться" упала и сломала руку



Вадим Ребрина
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Алексей Резников Донбасс Крым
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