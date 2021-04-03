Резников: В этом году в России произойдут "тектонические изменения"

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что в этом году в России произойдут "тектонические изменения", которые положат начало деоккупации Донбасса. Об этом он сказал в эфире телеканала Дом.

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"Думаю, в этом году будут какие-то очень серьезные изменения в России... Я вот чувствую, произойдут тектонические изменения в России. Это мое глубокое чувство, не убеждение – чувство", – сказал Резников.

По его мнению, это положит начало изменениям в вопросе возвращения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Резников сказал, что полноценная реинтеграция территорий продлится не менее 25 лет. Он призвал не путать реинтеграцию с деоккупацией.

"Реинтеграция предусматривает ментальное возвращения людей. Реинтеграция предполагает разминирование территорий, а это десятилетия. Экономику восстановить, построить новые заводы, новые школы, новые теплоэлектростанции и многое другое. Это десятки лет", – сказал Резников.

В сентябре в РФ должны состояться выборы в Госдуму.

В действующей нелегитимной Госдуме РФ призвали объявить Резникова в розыск за слова о гражданах РФ в оккупированном Крыму. Он сказал, что россиян, незаконно переехавших на территорию Крыма, выдворят, когда полуостров вернется под контроль правительства Украины.

После этого ведущая российского пропагандистского "Первого канала" Екатерина Стриженова во время прямого эфира ток-шоу, на котором обсуждали заявление Резникова, на словах "за что нам еще покаяться" упала и сломала руку.







Вадим Ребрина

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